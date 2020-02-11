Путін та Ердоган обговорили загострення ситуації в Ідлібі

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у середу, 12 лютого, провели телефонну розмову, в якій обговорили загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляється на сайті Кремля, сторони відзначили "важливість повної імплементації наявних російсько-турецьких домовленостей, включно з Сочінським меморандумом від 17 вересня 2018 року". З цією метою президенти домовилися про додаткові контакти відповідних відомств.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що найближчим часом до Москви вирушить турецька делегація, яка проведе переговори щодо ситуації в Ідлібі. За його словами, близько мільйона осіб були змушені залишити домівки в цій провінції внаслідок наступу сил сирійського президента Башара Асада.

Нагадаємо, що в останні тижні ситуація в Ідлібі різко загострилася. На початку лютого турецька влада повідомила про обстріл з боку сирійських урядових військ, під який потрапили турецькі військовослужбовці і внаслідок якого кілька осіб загинули. У відповідь турецька авіація завдала ударів по урядових військах Сирії. Цього тижня турецькі військові знову потрапили під обстріл сирійських військ, на що Туреччина знову відповіла авіаударами.

Тим часом сирійські урядові війська ведуть в Ідлібі успішний наступ проти повстанців. 11 лютого сили Башара Асада взяли під повний контроль стратегічне шосе Дамаск-Алеппо. Ситуацію в провінції ускладнює наявність турецьких спостережних пунктів, які були створені для моніторингу режиму припинення вогню. Внаслідок наступу урядових сил дедалі більше таких пунктів опиняються в оточенні сирійських військових та ополченців, що підтримують Дамаск.

Як відомо, у війні в Сирії Росія підтримує сирійського президента Башара Асада, а Туреччина - повстанців, які протистоять правлячому режиму.