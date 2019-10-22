Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі й обговорять операцію Туреччини в Сирії

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 22 жовтня, проведуть переговори в Сочі, на яких обговорять розвиток ситуації в Сирії у зв'язку з турецькою воєнною операцією на півночі країни. Переговори Путіна та Ердогана відбудуться на тлі закінчення 120-годинного режиму тиші, погодженого між Анкарою та сирійськими курдами.

Перед відльотом до Сочі Ердоган заявив, що, якщо курди до вечора цього дня не відійдуть на погоджену відстань від сирійсько-турецього кордону, "наступ (турецьких військ - Ред.) на їх позиції буде здійснений більш рішуче".

Вашингтон готовий застосувати силу до Анкари

Тим часом державний секретар США Майк Помпео заявив, що американський президент "повною мірою готовий" за необхідності застосувати військову силу до Анкари через її наступ в Сирії. Він додав, що Вашингтон також може піти на економічні та дипломатичні заходи. Президент США може піти на ці кроки у випадку настання події, що вимагають таких дій, заявив Помпео в інтерв'ю американському телеканалу CNBC 21 жовтня. Глава американської дипломатії не уточнив, які саме дії Анкари здатні викликати військову відповідь.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала воєнний наступ на півночі Сирії. Відповідно до заяв Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "зони безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цю операцію засудили США та ЄС. ФРН оцінила її як порушення міжнародного права.

НАТО обговорюватиме створення міжнародної зони безпеки

17 жовтня Анкара і Вашингтон досягли згоди, що збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки". При цьому Анкара фактично призупинила наступ на курдів.

21 жовтня міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили. За її словами, ця пропозиція узгоджена з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). За словами німецької міністерки, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії. Крамп-Карренбауер пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня.

Як відомо, НАТО створив кризовий штаб щодо воєнної операції Туреччини на півночі Сирії та її можливих наслідків.