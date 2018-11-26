Путін: Питання обміну українських моряків поки не обговорюється

Питання про обмін українських моряків, яких російська сторона затримала під час інциденту біля Керченської протоки, поки не стоїть на порядку денному, оскільки триває слідство. Про це в суботу, 1 листопада, заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції в Буенос-Айресі за підсумками саміту Великої двадцятки (G20).

"Поки питання про обмін не стоять, і українська сторона таких питань не порушувала", - сказав Путін, цитує агенція "Інтерфакс". "Нам потрібно отримати повні свідчення з боку моряків, все це відповідним чином оформити, а там видно буде", - додав він.

Президент Росії знову повторив свою тезу, що українські кораблі пішли на "провокацію" в Керченській протоці. Він також зазначив, що не відмовляється від контактів з українським президентом Петром Порошенком, хоча "спілкуватися складно, просто незрозуміло, про що говорити". Путін назвав чинну владу України "партією війни", яка нібито не зацікавлена в мирному врегулюванні конфліктів.

За словами президента РФ, на полях саміту G20 він виклав російське бачення ситуації в Керченській протоці канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel), президенту Франції Емманнуелю Макрону та іншим співрозмовникам. Путін запевняє, що лідери країн спокійно відреагували на цей інцидент. "Я не знаю, чи вдалося їх в цьому переконати або не вдалося, це в них треба запитати. Але ми виклали свою позицію, і не тільки позицію, ми виклали хронологію розвитку ситуації. Проти цього важко щось заперечити", - зазначив Путін.

Напередодні криза в Керченській протоці стала однією з тем зустрічі між Меркель та Путіним на полях саміту G20. На зустрічі канцлерка наполягала на свободі руху кораблів у Азовському морі. За домовленістю Меркель і Путіна, ситуацію в Азові обговорять на рівні зовнішньополітичних радників у форматі "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, України та Росії.

Нагадаємо, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан, а також заборонили вільний в'їзд чоловікам з РФ.