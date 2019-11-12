Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання

Президент Росії Володимир Путін вважає ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу ключовим питання для мирного врегулювання на Сході України. Заява пролунала у четвер, 14 листопада, у відповідь на питання російських журналістів після завершення саміту БРІКС у столиці Бразилії.

За словами Путіна, "сенс "формули Штайнмаєра" полягає в тому, що вона "є просто інструментом ухвалення, імплементації закону про особливий статус після проведення муніципальних виборів". "А навіщо потрібна ця формула, якщо не буде самого закону про особливий статус?" - заявив російський лідер.

Президент РФ зазначив, що якщо Україна ухвалить "інший закон про особливий статус Донбасу", який "не буде узгоджений з "ЛНР" і "ДНР", то тоді все миттєво зайде у глухий кут".

"Але в цілому щось, звичайно, робиться. Ось, розведення у двох місцях. Але там, ви розумієте, по всій лінії треба розводити. Треба розвести по всій лінії так, щоб хоча б гармати не стріляли, аби люди не гинули. Це точно треба зробити, і якомога швидше", - додав російський президент.

Закон про особливий статус Донбасу

Першу версію закону про особливий статус Донбасу Верховна Рада України ухвалила у 2014 році, згодом його дію подовжили. Він визначає порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами центральної виконавчої влади, а також передбачає механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів на Сході України. Згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Згідно з 11-м пунктом "Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей", який був підписаний у Мінську у лютому 2015 року представниками України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених "Донецької і Луганської республік", Україна мала забезпечити ухвалення до кінця 2015 року нової редакції Конституції. У ній, згідно з мінськими домовленостями від 12 лютого, "ключовим елементом" мала бути децентралізація "з врахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей".

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