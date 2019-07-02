 Путін назвав умови для діалогу з Києвом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

Путін назвав умови для діалогу з Києвом

Покращення відносин між Москвою та Києвом можливе, якщо Володимир Зеленський налагодить контакти з Донбасом, заявив Володимир Путін. Раніше український президент наголошував, що Київ не вестиме діалог з сепаратистами.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

DW.COM

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Київ повинен "проявити політичну волю", щоб нормалізувати відносини з Москвою. Він також прокоментував питання звільнення українських моряків. (20.06.2019)

Президент України Володимир Зеленський у розмові з німецьким виданням Bild заявив, що санкції проти Росії є єдиним способом відносити територіальну ціліність та суверенітет України. (18.06.2019)

Президенти України та Франції в Парижі наголосили, що звільнення українських полонених та моряків є першочерговим завданням. Глави держав поки не назвали можливу дату зустрічі лідерів у "нормандському форматі". (17.06.2019)

Потепління відносин між Москвою і Києвом можливе, якщо український президент Володимир Зеленський налагодить прямі контакти з Донбасом, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Так, можливо, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. В тому числі вступить в прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, перестане називати їх сепаратистами", - сказав Путін перед початком візиту до Італії в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, опублікованому у четвер, 4 липня. Так він відповів на запитання, чи можливе налагодження конструктивного діалогу з Зеленським. 

Раніше  Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує вести переговори з проросійськими сепаратистами на Донбасі. Натомість, за його словами, Київ готовий працювати в мінському форматі для встановлення миру на Донбасі. "Ми не готові до діалогу із сепаратистами (...) Ми готові діяти в мінському форматі, продовжувати в мінському форматі взаємовідносини, припинити вогонь, я це не раз декларував", -  зазначив він під час нещодавнього візиту до Франції.

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