Путін назвав умови для діалогу з Києвом

Потепління відносин між Москвою і Києвом можливе, якщо український президент Володимир Зеленський налагодить прямі контакти з Донбасом, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Так, можливо, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. В тому числі вступить в прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, перестане називати їх сепаратистами", - сказав Путін перед початком візиту до Італії в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, опублікованому у четвер, 4 липня. Так він відповів на запитання, чи можливе налагодження конструктивного діалогу з Зеленським.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує вести переговори з проросійськими сепаратистами на Донбасі. Натомість, за його словами, Київ готовий працювати в мінському форматі для встановлення миру на Донбасі. "Ми не готові до діалогу із сепаратистами (...) Ми готові діяти в мінському форматі, продовжувати в мінському форматі взаємовідносини, припинити вогонь, я це не раз декларував", - зазначив він під час нещодавнього візиту до Франції.