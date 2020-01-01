 Путін знову заговорив про росіян та українців як ″один народ″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Путін знову заговорив про росіян та українців як "один народ"

До почуття власної національної самосвідомості в українців треба ставитися з повагою, вважає президент РФ Володимир Путін. Водночас він укотре запевняє, що українці та росіяни - "один народ".

Володимир Путін

Володимир Путін (архівне фото) вже не вперше заглиблюється в історію російсько-українських відносин

Президент Росії Володимир Путін знову висловив твердження про те, що українці та росіяни є одним народом. Про це Путін сказав у інтерв'ю російському агенству ТАСС, оприлюдненому в п'ятницю, 21 лютого.

"Я вже багато разів казав: я вважаю, що ми один і той же народ", - відповів російський лідер на запитання журналіста ТАСС. Під час розмови Путін наголосив, що "потрібно знати історію", щоб можна було "говорити про сьогоднішній і про завтрашній" день.

Згідно з історичним розумінням російського президента, до ХІІІ століття "не було жодних відмінностей у мові". "І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка проживала на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - переконаний російський президент.

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Крім того, на думку Путіна до "XIV-XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали руськими ("русскими" в оригіналі. - Ред.).

Повага до української самосвідомості

Потім, додав Путін, унаслідок сусідства з Європою та католицьким світом, "почала складатися така спільнота людей, які почали сприймати себе з певним ступенем незалежності від Російської держави("Российского государства" в оригіналі. - Ред.)".

Тож "якщо так склалося і в людей, у значної частини населення в Україні виникло почуття власної самосвідомості національної і так далі, треба ставитися до цього з повагою", наголосив російський лідер.

Хто ж винен у нинішній ситуації?

Завершуючи історичний екскурс, російський президент вказав і на винуватців нинішніх непростих відносин між Росією та Україною. На думку Путіна, "ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні", просто "переслідували власні інтереси". "А в чому вони полягають? Навіть не грошей більше заробити за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване досі. Ось в чому головне завдання", - резюмував Путін.

"Грошики де? У закордонних банках. Що потрібно робити для цього? Показати, що вони служать тим, у кого ці гроші лежать. Ось звідси і єдине те, чим вони зараз торгують, - це русофобія. Тому що комусь подобається розділяти Україну і Росію, вони вважають, що це надзвичайно важливе завдання", - виснував російський лідер.

Нагадаємо, раніше Кремль неодноразово озвучував власну інтерпретацію історичних подій, у тому числі й подій ХХ століття. Це неодноразово призводило до погіршення відносин з сусідніми країнами. Нещодавно Естонія звинуватила російське керівництво в перекручуванні історичних фактів, а естонський парламент своєю заявою засудив спроби російської влади заперечити роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни.

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