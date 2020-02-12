Путін звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента РФ, повідомила у вівторок, 18 лютого, пресслужба Кремля. "Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - йдеться в тексті документа.

Наприкінці січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив агенції "Інтерфакс", що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". Однак у Кремлі після цього неодноразово заявляли, що указ про відставку Суркова не підписано, і він продовжує залишатися помічником президента.

Однак 11 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що "українською темою", а також питанням інтеграції буде опікуватися заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак.

Сурков і Донбас

Суркова називали відповідальним за український напрямок, зокрема врегулювання на Донбасі. Він також згадується у матеріалах слідства у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема, слідчі цитують перехоплену розмову між Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Завдяки цій розмові слідство отримало нових підозрюваних у збитті літака серед російських силовиків.

Також Сурков брав участь у зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася у Берліні 2 вересня і була присвячена мирному врегулюванню на Донбасі.

Владислав Сурков був помічником Путіна з вересня 2013 року. До цього він обіймав посади заступника голови уряду РФ, заступника керівника адміністрації президента за Бориса Єльцина, Володимира Путіна та Дмитра Медвєдєва.