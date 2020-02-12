 Путін звільнив Суркова з посади помічника президента РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Путін звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Владислава Суркова називали відповідальним за український напрямок, зокрема щодо врегулювання на Донбасі. Очікується, що його замінить заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента РФ, повідомила у вівторок, 18 лютого, пресслужба Кремля. "Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - йдеться в тексті документа.

Наприкінці січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив агенції "Інтерфакс", що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". Однак у Кремлі після цього неодноразово заявляли, що указ про відставку Суркова не підписано, і він продовжує залишатися помічником президента.

Однак 11 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що "українською темою", а також питанням інтеграції буде опікуватися заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак.

Сурков і Донбас

Суркова називали відповідальним за український напрямок, зокрема врегулювання на Донбасі. Він також згадується у матеріалах слідства у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема, слідчі цитують перехоплену розмову між Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Завдяки цій розмові слідство отримало нових підозрюваних у збитті літака серед російських силовиків.

Також Сурков брав участь у зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася у Берліні 2 вересня і була присвячена мирному врегулюванню на Донбасі.

Владислав Сурков був помічником Путіна з вересня 2013 року. До цього він обіймав посади заступника голови уряду РФ, заступника керівника адміністрації президента за Бориса Єльцина, Володимира Путіна та Дмитра Медвєдєва.

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