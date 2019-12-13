 Путін заявив, що у РФ є свій трубоукладач для ″Північного потоку-2″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Путін заявив, що у РФ є свій трубоукладач для "Північного потоку-2" - ЗМІ

Володимир Путін запевнив російських бізнесменів у тому, що РФ має судно-трубоукладач для добудови "Північного потоку-2".

Будівництво Північного потоку-2

Будівництво "Північного потоку-2" (архівне фото)

Російський президент Володимир Путін заявляє, що у РФ "є трубоукладач", який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це із посиланням на власні неназвані джерела написала у четвер, 26 грудня, російська газета "Коммерсант".

Згідно із даними видання, Путін під час зустрічі із російськими бізнесменами цього тижня, також зазначив, що у запровадженні американських санкцій проти "Північного потоку-2" немає нічого критичного - це лише затримає завершення проєкту на "кілька місяців".

Водночас, у інтерв'ю російській газеті РБК голова міністерства енергетики РФ Олександр Новак заявив, що газопровід буде добудовано попри санкції США. "Залишилось укласти трохи менше 160 кілометрів труби", - пояснив він.

Також, за словами міністра, поки що рано говорити про те, що швейцарська компанія Allseas не повернеться до роботи після того, як вона припинила укладати труби для "Північного потоку-2" внаслідок ухвалення американських обмежувальних заходів. Новак зазначив, що у Allseas поки що чекають на роз'яснення щодо санкцій від міністерства фінансів США.

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK

Інформагенція Reuters додає, що у 2016 році "Газпром" придбав спеціальний трубоукладач "Академік Черський", щоби перестрахуватися на випадок санкцій. За деякими даними, він зараз базується у порту Находки. 

Напередодні російський віцепрем'єр Дмитро Козак заявив, що Москва чекає на підтримку ЄС для добудови "Північного потоку-2", назвавши можливості для тиску на проєкт "не безмежними".

24 грудня керівник російської "Объединенной судостроительной корпорации" Олексій Рахманов заявив, що зараз у розпорядженні Росії немає суден-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б добудувати "Північний потік-2". "Таких суден, які прямо сьогодні могли б приступити до роботи, немає", - заявив він в ефірі телеканалу "Россия 24". За його словами, такі кораблі зазвичай будують під конкретний проєкт. Рахманов впевнений, що Росія зможе побудувати власний трубоукладач, утім, за його оцінками, для цього знадобиться в цілому до шести років: від півтора до двох років - на проєктування, та три-чотири роки - на саме будівництво. 

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, що займаються прокладенням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. 

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