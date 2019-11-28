Путін вважає українські тарифи на транзит газу "економічно неприйнятними"

Росія вважає неприйнятними запропоновані Україною тарифи на транзит газу в Європу з 2020 року. Про це в середу, 4 грудня, заявив президент Росії Володимир Путін. "Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори у Відні. Це ніякий не секрет. Правда, умови, які нам пропонують можливі українські транзитери, вони економічно неприйнятні. Поки. Але я сподіваюся, що це запитальна позиція - вдасться якось позиції узгодити", - сказав він.

Таку ж думку висловив і голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер: "Питань досить багато. Зокрема питання, які стосуються матриці тарифів. Це дуже-дуже високі тарифи - серйозно, значно вище чинного тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України".

У жовтні українська сторона офіційно опублікувала нову методику розрахунку тарифу на транзит газу. В "Нафтогазі" порахували, що на період 2020-2024 років при бронюванні 60 мільярдів кубометрів транзитних потужностей газотранспортної системи України тариф складе 3,21 долара за одну тисячу кубометрів на 100 кілометрів, а при бронюванні 90 мільярдів кубометрів - 2,56 долара. Тариф на транзит російського газу у 2019 році складав 2,61 долара за одну тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

Окрім того, Путін розкритикував болгарську владу, звинувативши її в гальмуванні будівництва газогону "Турецький потік" на своїй території. "Попри неодноразові прохання від російської сторони забезпечити постачання нашого газу, болгарська сторона свідомо затягує реалізацію проєкту на своїй території. Якщо болгарське керівництво не хоче, ми знайдемо інші можливості реалізації на півдні Європи", - заявив він.

Як повідомлялося, "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" продовжити термін дії наявного контракту або укласти новий договір про транзит газу територією України терміном на один рік. Умовами подальшої співпраці "Газпром"назвав відмову обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі й припинення всіх судових розглядів.

Також російська компанія вимагає скасувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції" та відкликати клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською Комісією розслідування проти російської компанії.



"Нафтогаз" у відповідь відкинув ці вимоги. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, все це не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором.