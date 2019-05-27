Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України

Ігор Коломойський не є радником нового президента України і сам активно відкидає припущення про вплив на Володимира Зеленського. Однак саме в цій ролі український олігарх виступив через ЗМІ. Напередодні запланованої на вівторок, 28 травня, зустрічі Зеленського з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Києві Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times порадив главі держави оголосити дефолт за боргами МВФ.

Із МВФ у стилі Голобородька

Фактично він запропонував вчинити так, як це зробив герой комедійного серіалу "Слуга народу", показаного телеканалом Коломойського. У ньому президентом України випадково став учитель Василь Голобородько, якого зіграв Зеленський, і він відмовився співпрацювати з МВФ та оголосив про це у грубій формі.

Сам Зеленський не прокоментував ідею Коломойського, а глава його партії Дмитро Разумков висловив особисту думку, що Україна навряд чи піде шляхом дефолту.

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Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що підстав для цього немає. Радник президента, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк раніше говорив, що після парламентських виборів Україна узгодить нову програму з МВФ.

Що потрібно знати про відносини України з МВФ

Україна неодноразово перебувала на межі дефолту, востаннє - наприкінці 2013 року за президента Віктора Януковича. Уже після його втечі до Росії на тлі опозиційних протестів нова влада в Києві втримала економіку від краху в основному завдяки допомозі МВФ. Але мільярди надходять під жорсткі умови реформ.

У грудні 2018 року було погоджено черговий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму майже чотири мільярди доларів. Тоді ж був підписаний меморандум, який визначав зобов'язання Києва. Серед них - підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, приватизація, призначення суддів до Вищого антикорупційного суду.

Перші 1,4 мільярда для стабільної роботи економіки Нацбанк України вже отримав,інші очікувалися двома траншами по 1,3 мільярда у травні та вересні. Але оголошені Зеленським дострокові вибори парламенту в липні і відставка уряду поставили нові виплати під сумнів. Деякі члени уряду заявили про дострокове припинення роботи місії МВФ.

Навіщо Зеленському та Коломойському дефолт України

2019 рік - особливо важкий для бюджету України. Країна повинна виплатити за боргами МВФ 1,8 мільярда доларів - близько третини доходів держбюджету. Крім того, жорсткі умови МВФ зв'язують руки новому президентові Зеленському, який хотів би знизити тарифи на комунальні послуги населення - це одне з головних очікувань його виборців.

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У Коломойського, схоже, свої давні рахунки з МВФ. Олігарх звинувачував фонд у тому, що, мовляв, саме він наполіг на націоналізації у 2016 році належного йому "Приватбанку" - найбільшого банку країни, який опинився на межі банкрутства.

Незадовго до перемоги Зеленського на виборах суд у Києві визнав націоналізацію незаконною, а Коломойський заявив, що хоче отримати компенсацію - два мільярда доларів.

Яку ціну заплатить Україна за дефолт

У міністерстві фінансів Німеччини, яке представляє країну в МВФ, у відповідь на запит DW відмовилися коментувати поради олігарха президенту України. Незалежно від цього у прес-службі відзначили, що Берлін очікує продовження дії програми МВФ та передбачених нею реформ. У Німецько-українській промислово-торговій палаті вважають, що Україна повинна продовжити співпрацю з МВФ. Глава правління палати Александер Маркус (Alexander Markus) вказав на те, що приклад Греції, який наводить Коломойський, "жодним чином не можна порівняти з Україною", оскільки Греція - член ЄС і Єврогрупи.

По суті справи Коломойський пропонує Україні оголосити себе банкрутом. Адже дефолт - це невиконання боржником своїх зобов'язань перед кредитором. Уявна перевага такого кроку - не треба повертати взяті колись у борг гроші. Фактично Коломойський в інтерв'ю Financial Times рекомендує державі уподібнитись недбалим комерсантам, які "кидають" своїх ділових партнерів, прикидаючись неплатоспроможними. Це дуже схоже на шахрайську схему, адже в Україні зараз зовсім не рецесія, а економічне зростання, і країна кредитоспроможна.

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Мета Коломойського, і він прямо про це говорить: домогтися списання українських боргів з боку США і Євросоюзу. Іншими словами, він хоче легалізувати неповернення запозичених коштів. При цьому він нічого не говорить про те, що дефолт зазвичай веде до фатального підриву міжнародного авторитету держави, надовго відрізає її від джерел вигідних іноземних кредитів, які життєво необхідні економіці, що виходить із тривалої кризи. Відмова платити за боргами відлякує міжнародних інвесторів, які починають турбуватися за долю своїх капіталовкладень, а також призводить до втечі капіталу.

Неодмінними супутніми ефектами дефолту є знецінення національної валюти, різке подорожчання імпорту, галопуюча інфляція. А від неї страждають, перш за все, малозабезпечені верстви населення і середній клас, у яких немає таких "засобів захисту", як валютні рахунки, нерухомість, золото, акції або частки в капіталі компаній.

Приклад Аргентини, який відлякує

Як наслідок дефолт може серйозно підірвати довгострокові шанси економіки на сталий поступальний розвиток. Наочний приклад тому - Аргентина, яку Коломойський саме і наводить у приклад для України. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували", - заявляє олігарх в інтерв'ю Financial Times.

Глава правління Німецько-української промислово-торгової палати Александер Маркус

При цьому він ні слова не говорить про те, що ухвалене у грудні 2001 року в Буенос-Айресі рішення про відмову обслуговувати борги за держоблігаціями не принесло Аргентині стабільності й добробуту. І мова навіть не про перші місяці або роки після цього найбільшого дефолту в сучасній світовій історії. Минуло вже майже два десятиліття, а багата природними ресурсами і сільськогосподарськими угіддями південноамериканська країна як була у стані перманентної кризи, так і донині не може виборсатися з неї.

На даний час Аргентина знову, як і перед дефолтом 2001 року, переживає глибоку рецесію, у 2018 році ВВП країни скоротився на 2,5 відсотка, інфляція перевищила 50 відсотків, за межею бідності живуть щонайменше 32 відсотка населення, ціни на газ, воду, електрику і громадський транспорт зросли цього року на 35-55 відсотків.

Що ж стосується реструктуризації (і часткового списання) аргентинських боргів після дефолту 2001 року, то Ігор Коломойський забув згадати, що на складні переговори і дорогі юридичні з'ясування стосунків з кредиторами пішли 15 років. Весь цей час великі хедж-фонди, власники знецінених аргентинських облігацій, прагнули накласти арешт на зарубіжну власність Аргентини. Тому колишня президентка країни Крістіна Кіршнер свого часу під час візитів за кордон навіть не літала на президентському літаку, боячись, що його там конфіскують.

Греція-2015: банки закрилися на три тижні

Що ж стосується Греції, яку Коломойський теж наводить у приклад Україні, то він має рацію, коли нагадує, що у 2015 році вона стала першою розвиненою країною, яка тимчасово не сплатила за кредитами МВФ.

Однак це прострочення платежів тривало всього три тижні. Про серйозність тодішньої ситуації свідчить той факт, що увесь цей час грецькі банки з метою уникнення паніки залишалися закритими, фінансова система Греції була практично паралізована, платежі і виплата грошей населенню були суворо лімітовані. Потім Афіни в обмін на болючі, але необхідні реформи знову почали отримувати свіжі позикові кошти, щоб не переривався процес обслуговування колишніх боргів.

Власне, три програми міжнародної багатомільярдної фінансової допомоги знадобилися у 2010-2018 роках саме для того, щоб запобігти банкрутству одного з членів Єврозони, оскільки це створило б небезпечний прецедент, який підриває авторитет всього Європейського валютного союзу. Тож Греція, усупереч твердженням Ігоря Коломойського, - це приклад саме того, як країна з куди більш високою заборгованістю, ніж Україна, протягом майже цілого десятиліття докладала всіх зусиль для того, аби дефолту уникнути.