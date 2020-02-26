 Про Кабмін та корупцію: Рада повідомила порядок денний позачергового засідання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Про Кабмін та корупцію: Рада повідомила порядок денний позачергового засідання

На скликаному на вимогу президента засіданні 4 березня народні депутати обговорять роботу уряду та питання запобігання корупції. Українські ЗМІ повідомляють про можливу відставку прем'єра Олексія Гончарука.

Позачергове засідання Ради відбудеться 4 березня

Позачергове засідання Ради відбудеться 4 березня

 Інформаційне управління апарату Верховної Ради в суботу, 29 лютого, повідомило про порядок денний позачергового засідання, скликаного на вимогу президента України Володимира Зеленського. Засідання скликається на 16-ту годину 4 березня.

Зокрема, заплановано обговорення питання "про Кабінет Міністрів України", а також щодо діяльності міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції і зміцнення правопорядку. Також на порядку денному - внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону щодо запобігання корупції, законопроєкт щодо допуску в Україну підрозділів збройних сил інших держав для участі у навчаннях, інші питання. 

Стосовно розгляду питання "про Кабінет Міністрів" українські ЗМІ з посиланням на свої джерела раніше повідомляли про можливе голосування на засіданні парламенту за відставку голови уряду Олексія Гончарука. За даними інтернет-видання "Українська правда", яке посилається на співрозмовника в Офісі президента, виконувачем обов'язків голови уряду можуть призначити віцепрем'єра Дениса Шмигаля. 

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