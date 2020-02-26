Про Кабмін та корупцію: Рада повідомила порядок денний позачергового засідання

Інформаційне управління апарату Верховної Ради в суботу, 29 лютого, повідомило про порядок денний позачергового засідання, скликаного на вимогу президента України Володимира Зеленського. Засідання скликається на 16-ту годину 4 березня.

Зокрема, заплановано обговорення питання "про Кабінет Міністрів України", а також щодо діяльності міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції і зміцнення правопорядку. Також на порядку денному - внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону щодо запобігання корупції, законопроєкт щодо допуску в Україну підрозділів збройних сил інших держав для участі у навчаннях, інші питання.

Стосовно розгляду питання "про Кабінет Міністрів" українські ЗМІ з посиланням на свої джерела раніше повідомляли про можливе голосування на засіданні парламенту за відставку голови уряду Олексія Гончарука. За даними інтернет-видання "Українська правда", яке посилається на співрозмовника в Офісі президента, виконувачем обов'язків голови уряду можуть призначити віцепрем'єра Дениса Шмигаля.