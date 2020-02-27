 83 відсотки українців не бачить успіхів в боротьбі з корупцією - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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83 відсотки українців не бачить успіхів в боротьбі з корупцією - опитування

В Україні зростає кількість людей, які не бачать успіхів влади ні в боротьбі з корупцією, ні у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Також більшість українців виступає за можливість навчання російською мовою.

Українці розчаровані зусиллями влади у боротьбі з корупцією

Українці розчаровані зусиллями влади у боротьбі з корупцією

Боротьба з корупцією в найвищих ешелонах влади не є успішною, вважають 83 відсотки українців. Про це свідчать результати оприлюдненого у четвер, 27 лютого, опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Водночас успіх нинішньої влади в цьому питанні відзначають 12 відсотків респондентів.

При цьому в грудні минулого року успіхи влади в питанні боротьби з корупцією в найвищих ешелонах влади відзначали 17 відсотків респондентів, а їхню відсутність - 76 відсотків.

Також 80 відсотків українців зараз не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ, а успіх в цьому відзначають 11 відсотків. Наприкінці минулого року про відсутність успіхів в розслідуваннях заявляли 71 відсоток, а протилежної думки дотримувалися 17 відсотків респондентів.

Відсутність успіхів влади у питанні розв'язання конфлікту на Донбасі відзначають 70 відсотків опитаних. В протилежному впевнені 25 відсотків українців. При цьому в грудні минулого року у вдалому розв'язанні конфлікту було впевнено набагато більше людей - про це заявляли 40 відсотків респондентів. Про те, що дії влади в цьому напрямі були невдалими, заявляли тоді 50 відсотків опитаних.

Більшість українців проти продажу землі

На питання, якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчу неділю, 62 відсотки опитаних відповіли, що проголосували б проти цього. 15 відсотків респондентів виступають за можливість продавати землю, а 18 відсотків не брали б участі в такому референдумі. Шість відсотків респондентів відмовилися відповідати на це питання.

Питання мови

37 відсотків респондентів вважають, що російськомовні українці мають отримати право спілкуватися з чиновниками російською мовою по всій території країни. При цьому 31 відсоток підтримує цю ідею лише в тих областях, де більшість населення цього хоче. Водночас 28 відсотків опитаних вважають, що влада не повинна цього забезпечувати, а ще чотири відсотки не змогли відповісти на це питання.

Щодо навчання російською мовою, то 40 відсотків респондентів вважають, що влада має надати таку можливість російськомовним громадянам в тих областях, де більшість населення цього хоче. При цьому 33 відсотки впевнені, що така можливість має бути забезпечена по всій території України, а 24 відсотки впевнені, що влада взагалі не має цього робити. Відповісти на це питання не змогли три відсотки учасників опитування.

Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 року серед 1,5 тисячі повнолітніх респондентів на всій підконтрольній українському уряду території України.

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