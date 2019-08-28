 Про зняття недоторканності буде першим законопроектом нової Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Про зняття недоторканності буде першим законопроектом нової Ради

У перший день роботи новий склад Верховної Ради планує розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Верховна Рада України

Верховна Рада України (фото з архіву)

Верховна Рада дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, планує розгляд у першому читанні законопроекту про зняття депутатської недоторканності. Рішення розглянути внесення відповідних змін до Конституції ухвалили під час засідання підготовчої групи у середу, 28 серпня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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У партії "Слуга народу" виступають за те, аби на першій парламентській сесії було розглянуто законопроект під номером 7203, що передбачає зміни до 80-ої статті української Конституції. Цей законопроект було розглянуто попереднім складом парламенту, після чого його було відправлено до Конституційного суду, який згодом  надав свій схвальний висновок. Однак після цього законопроект так і не винесли на повторний розгляд.

У партії Володимира Зеленського також обурилися тим, що попередники не внесли цей законопроект до переліку перехідних ініціатив з минулого до нового скликання Ради. Для уникнення колізій у регламенті підготовча група вирішила проголосувати за розгляд законопроекта у четвер.

У той час як представники партій "Голос" та "Батьківщина" підтимали ініціативу, в "Європейській солідарності" Петра Порошенка її розкритикували.

Нагадаємо, що законопроект під номером 7203 вніс до парламенту на той момент президент України Петро Порошенко. Згідно з документом, з 80-ої статті Конституції пропонується прибрати положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також про те, що їм гарантується депутатська недоторканність.

У разі затвердження в цілому конституційних змін у цій статті залишиться тільки одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

В разі ухвалення без змін закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 29 серпня відбудеться перше засідання нового складу праламенту.

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