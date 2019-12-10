Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує ухвалити законопроєкт про подовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ще на рік. Таке рішення члени комітету оголосили в середу, 11 грудня, на засіданні в Києві, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рекомендацією комітету, парламенту потрібно 12 грудня внести до порядку денного й ухвалити законопроєкт №2569, що передбачає подовження дії закону про особливий статус ОРДЛО.

При цьому представники фракцій "Голос" Роман Лозинський та "Батьківщина" Альона Шкрум, які входять до комітету, заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за цей законопроєкт, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в ухваленому на останньому саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі сторони ухвалили заключне комюніке, де вказувалося на важливість законів про забезпечення особливого порядку самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО починає діяти тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків" з території України, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Востаннє це було зроблено 4 жовтня 2018 року. Чинність нинішнього закону спливає 31 грудня 2019 року.