 Проти Google позиваються через приховану геолокацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Проти Google позиваються через приховану геолокацію

Каліфорнієць звинувачує Google у порушенні приватності через те, що сервіси інтернет-гіганта продовжували відслідковувати геолокацію навіть після відключення відповідних налаштувань.

Google відслідковує розташування своїх користувачів

Google відслідковує розташування своїх користувачів

Інтернет-гіганту Google загрожує лавина судових позовів. У Каліфорнії минулої п'ятниці, 17 серпня, чоловік подав позов проти компанії через те, що її сервіси продовжували відстежувати місцеперебування користувача навіть після того, як він вимкнув фунцію збереження історії геолокацій у налаштуваннях. "Google чітко вказував користувачам своєї операційної системи (Android. - Ред.) та мобільних додатків на те, що активація певних налаштувань перешкодить відслідковуванню геолокації користувачів, - йдеться у позові. - Ця інформація була неправдивою".

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У компанії Google визнали, що деякі програми відстежують розташування користувача, навіть якщо ця функція відключена. (17.08.2018)

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію. (18.07.2018)

Позивач вимагає компенсації, не наполягаючи на конкретній сумі. Він звинувачує Google у порушенні приватності і вказує на нещодавні повідомлення у ЗМІ про дії інтернет-гіганта, у яких наводяться підтвердження з боку університетських дослідників.

Google поки не прокоментував ситуацію, однак уже встиг змінити інформацію на своєму сайті підтримки, де нині зазначається, що вимкнення історії геолокацій "не впливає на інші служби на вашому пристрої, пов'язані із відстежуванням місцеперебування". Зокрема йдеться про функцію "знайти мій пристрій", яка використовується у разі його втрати. До цього часу на сторінці підтримки зазначалося, що вимкнення "історії геолокацій" означало, що Google не буде зберігати дані про місця, які відвідував користувач.

Раніше журналісти AP з'ясували, що деякі додатки Google продовжують записувати інформацію про місцеперебування, навіть якщо користувач відключив відповідну функцію. Приміром, дані зберігаються, коли відкрито програму "Карти". Крім того, автоматичне відстеження місцевого прогнозу погоди на телефонах з операційною системою Android також зберігає місце розташування користувачів.

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