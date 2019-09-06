Протестувальники у Гонконгу закликають Трампа "звільнити" місто

Сотні протестувальників у неділю, 8 вересня, прийшли до консульства Сполучених Штатів Америки у Гонконгу, щоб закликати президента США Дональда Трампа "звільнити" місто з-під управління Китаю, повідомляє агенція Reuters.

Протестувальники тримали в руках американські прапори і плакати. Учасники протесту вигукували гасла, адресовані владі США: "Протистійте Пекіну, звільніть Гонконг" та "Будьте разом з Гонконгом, боріться за свободу", інформує агенція AP.

Напередодні міністр оборони США Марк Еспер у телефонній розмові закликав китайський уряд проявляти стриманість у Гонконгу. Він зробив це після того, як поліція Гонконгу перешкодила протестувальникам заблокувати доступ до аеропорту і використала сльозогінний газ проти мітингарів.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли.

Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. 4 вересня Лам оголосила, що законопроєкт про екстрадицію буде відкликано.

За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.