Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб

Під час масових протестів у Парижі проти високих цін на бензин постраждали близько 100 осіб. З них не менше 11 - представники правоохоронних органів, повідомляє ввечері суботи, 1 грудня, паризька поліція. Заарештовані майже 200 осіб. Через сутички, що сталися під час демонстрації "жовтих жилетів" на Єлисейських полях, біля Лувру, опери та площі Бастилії поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати, зазначає Reuters. Окремі протестувальники спалюють машини, б'ють вітрини магазинів та банків.

Через заворушення у Парижі закриті більше десятка станцій метро. Керівниця 8-го столичного округу Жанна д'Отсер назвала події "повстанням". "Я ніколи не бачила подібного", - додала вона. Президент Еммануель Макрон, який нині перебуває на саміті G20 в Аргентині, анонсував екстрену нараду з міністрами наступного дня, коли він повернеться. "Я завжди приймаю протести… але ніколи не прийму насильства", - цитує його dpa.

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Цієї суботи у французькій столиці були заплановані три демонстрації: "жовтих жилетів", акція проти безробіття та мітинг проти расизму. За офіційними даними, безпеку у Парижі забезпечують близько п'яти тисяч поліцейських та жандармів, тоді як минулої суботи їх було лише три тисячі.

Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. У них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.