 Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати.

Протести у Парижі, субота 1 грудня

Протести у Парижі, субота 1 грудня

Під час масових протестів у Парижі проти високих цін на бензин постраждали близько 100 осіб. З них не менше 11 - представники правоохоронних органів, повідомляє ввечері суботи, 1 грудня, паризька поліція. Заарештовані майже 200 осіб. Через сутички, що сталися під час демонстрації "жовтих жилетів" на Єлисейських полях, біля Лувру, опери та площі Бастилії поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати, зазначає Reuters. Окремі протестувальники спалюють машини, б'ють вітрини магазинів та банків.

Через заворушення у Парижі закриті більше десятка станцій метро. Керівниця 8-го столичного округу Жанна д'Отсер назвала події "повстанням". "Я ніколи не бачила подібного", - додала вона. Президент Еммануель Макрон, який нині перебуває на саміті G20 в Аргентині, анонсував екстрену нараду з міністрами наступного дня, коли він повернеться. "Я завжди приймаю протести… але ніколи не прийму насильства", - цитує його dpa.

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Протестувальники біля Тріумфальної арки

Цієї суботи у французькій столиці були заплановані три демонстрації: "жовтих жилетів", акція проти безробіття та мітинг проти расизму. За офіційними даними, безпеку у Парижі забезпечують близько п'яти тисяч поліцейських та жандармів, тоді як минулої суботи їх було лише три тисячі. 

Протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. У них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.

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Протести "жовтих жилетів": поліція затримала понад 100 демонстрантів у Парижі

Французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів з руху "жовтих жилетів" на Єлисейських полях. Були затримані понад 100 осіб, у Парижі посилені заходи безпеки. (01.12.2018)  

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У протестах проти підвищення акцизів на пальне у Франції в суботу взяли участь понад 80 тисяч людей. Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. Глава МВС каже про послаблення акцій. (24.11.2018)  

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Загалом у акціях невдоволення взяли участь понад 280 тисяч осіб - вони блокували вулиці та автошляхи у більше ніж двох тисячах точок.

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