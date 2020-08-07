 Протести у Білорусі: правоохоронці застосували силу проти демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести у Білорусі: правоохоронці застосували силу проти демонстрантів

У низці міст Білорусі прихильники опозиції вийшли на вулиці. Правоохоронці застосували силу щодо демонстрантів. Повідомляється про масові затримання.

Сутички і затримання в Мінську

Сутички і затримання в Мінську

У Мінську після закриття виборчих дільниць на виборах президента сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Як повідомляють незалежно одне від одного низка білоруських і російських джерел, головні події відбувалися на проспекті Переможців біля Стелли "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 жителів столиці. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати. За даними іншого Telegram-каналу NEXTA Live, до стели в центрі Мінська масово прибували бригади "швидкої допомоги", оскільки було багато постраждалих.

Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу. Офіційно про точну кількість затриманих поки що не повідомлялося. Раніше правозахисна організація "Вясна" повідомила про більш ніж 50 затримань.

Як повідомляє кореспондент DW в Мінську, на вулиці Неміга утворилися затори. Люди вийшли з машин і стали сигналити. За оцінками кореспондента DW, кількість присутніх там людей сягнула кількох тисяч. Протестувальники сигналили і вигукували: "Іди!" Близько 23.00 за місцевим часом радіостанція Euroradio і NEXTA Live повідомили про те, що на вулиці Неміга в Мінську автозак в'їхав у натовп протестувальників. За інформацією Euroradio, водій рухався на великій швидкості і, ймовірно, хотів налякати людей. За даними онлайн-видання "МБХ медіа", після інциденту двох людей відвезли в лікарню на реанімобілі.

Сутички протестувальників з поліцією сталися також у Бресті, Вітебську та Могильові. У Бресті, як повідомляють ЗМІ, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється про жорсткі затримання

Повідомляється про жорсткі затримання

Як повідомляє Telegram-канал "Мая Краіна Білорусь", поблизу площі Леніна в Барановичах зібралося близько десяти тисяч осіб. У Пінську близько 500 осіб блокували будівлю виконкому, в Жлобині протестувальники зайняли центр міста.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, кандидатка у президенти Республіки Білорусь Світлана Тихановська назвала застосування світлошумових гранат проти протестувальників "жахливим". За оцінкою політикині, б'ючи протестувальників, влада робить серйозну помилку.

Як повідомлялося, Тихановська заявила, що не збирається визнавати результати державного екзитполу, згідно з яким переможцем виборів президента Білорусі стає чинний президент Олександр Лукашенко, який здобуває близько 80 відсотків голосів.

Дивитись відео 01:00

Музичний протест у Мінську: "Перемен!" (07.08.2020)

 

DW.COM

У Білорусі проходять вибори президента

У Білорусі обирають президента країни. За даними Центрвиборкому, майже 42 відсотки виборців проголосували достроково. Напередодні силовики затримали голову штабу опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.  

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.  

Також за темою

Weißrussland | Präsidentenwahl in Belarus

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися 09.08.2020

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.

Weißrussland Minsk | Alexander Lukaschenko im Gespräch mit der Presse nach Stimmabgabe

Лукашенко перемагає на виборах президента Білорусі - державний екзитпол 09.08.2020

За результатами державного екзитполу, за президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 79,7 відсотка виборців.

Swetlana Tichanowskaja

Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку 06.08.2020

Світлана Тихановська стала символічною фігурою опозиції, адже на президентських виборах в Білорусі вона змагатиметься проти Олександра Лукашенка. DW про непрості політичні перегони.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  