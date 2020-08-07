Протести у Білорусі: правоохоронці застосували силу проти демонстрантів

У Мінську після закриття виборчих дільниць на виборах президента сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Як повідомляють незалежно одне від одного низка білоруських і російських джерел, головні події відбувалися на проспекті Переможців біля Стелли "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 жителів столиці. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати. За даними іншого Telegram-каналу NEXTA Live, до стели в центрі Мінська масово прибували бригади "швидкої допомоги", оскільки було багато постраждалих.

Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу. Офіційно про точну кількість затриманих поки що не повідомлялося. Раніше правозахисна організація "Вясна" повідомила про більш ніж 50 затримань.

Як повідомляє кореспондент DW в Мінську, на вулиці Неміга утворилися затори. Люди вийшли з машин і стали сигналити. За оцінками кореспондента DW, кількість присутніх там людей сягнула кількох тисяч. Протестувальники сигналили і вигукували: "Іди!" Близько 23.00 за місцевим часом радіостанція Euroradio і NEXTA Live повідомили про те, що на вулиці Неміга в Мінську автозак в'їхав у натовп протестувальників. За інформацією Euroradio, водій рухався на великій швидкості і, ймовірно, хотів налякати людей. За даними онлайн-видання "МБХ медіа", після інциденту двох людей відвезли в лікарню на реанімобілі.

Сутички протестувальників з поліцією сталися також у Бресті, Вітебську та Могильові. У Бресті, як повідомляють ЗМІ, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється про жорсткі затримання

Як повідомляє Telegram-канал "Мая Краіна Білорусь", поблизу площі Леніна в Барановичах зібралося близько десяти тисяч осіб. У Пінську близько 500 осіб блокували будівлю виконкому, в Жлобині протестувальники зайняли центр міста.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, кандидатка у президенти Республіки Білорусь Світлана Тихановська назвала застосування світлошумових гранат проти протестувальників "жахливим". За оцінкою політикині, б'ючи протестувальників, влада робить серйозну помилку.

Як повідомлялося, Тихановська заявила, що не збирається визнавати результати державного екзитполу, згідно з яким переможцем виборів президента Білорусі стає чинний президент Олександр Лукашенко, який здобуває близько 80 відсотків голосів.