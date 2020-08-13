Протести у Білорусі: Лукашенко лякає знищенням підприємств

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру проводити в країні повторні вибори, особливо під тиском. Про це він сказав у понеділок, 17 серпня, під час поїздки з молодшим сином Миколою на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ).

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"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - Ред.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу (Мінський автомобільний завод. - Ред.), ні БелАЗу (Білоруський автомобільний завод. - Ред.), за півроку ми знищимо все", - сказав Лукашенко на зустрічі з працівниками МЗКТ, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід" з посиланням на білоруську державну інформагенцію "БелТА".

Також Лукашенко звернувся до працівників МЗКТ, які страйкують, зазначивши, що вони можуть звільнятися: "Якщо хтось не хоче працювати і хоче піти, ніхто нікого не буде гнобити, будь ласка, ворота відчинені", - заявив він.

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Лукашенко закликав здійснювати перерозподіл владних повноважень в країні "через конституційний процес, а не через вуличні акції". Він стверджує про роботу над варіантами зміни конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень.

Лукашенко запевнив, що за такого варіанту готовий поділитися президентськими повноваженнями. "Утім, не під тиском і не через вулицю", - додав він.

За даними порталу tut.by, під час зустрічі працівники МЗКТ кричали Лукашенку: "Йди", на що той зауважив: "Відповідаю вам на це питання: можете ще покричати".

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Раніше цього дня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність взяти на себе політичне лідерство в країні на період підготовки нових виборів.

Напередодні у Мінську пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо. З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський



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