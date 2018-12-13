Протести у Будапешті: три ночі поспіль сутички демонстрантів з поліцією

Під час антиурядових протестів у Будапешті у ніч на суботу, 15 грудня, стались масові сутички між демонстрантами та поліцією. Це була вже третя ніч поспіль, коли масові акції завершилися сутичками демонстрантів з правоохоронцями.

Під угорським парламентом ввечері у п'ятницю, 14 грудня, зібралось близько двох тисяч людей, передає агенція AFP. Деякі з них кидали у правоохоронців пляшки та димові шашки, ті у відповідь застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Демонстранти також пройшли головними вулицями міста, блокуючи рух транспорту. Вони скандували "Орбан заблукав! Віктатор! Віктатор!" (гра слів, поєднання імені прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зі словом "диктатор". - Ред.).

Правоохоронці під угорським парламентом

Загалом під час заворушень протягом цього тижня, які стали наймастабнішими в країні за останні десять років, поліція затримала понад 50 людей. Пік протестів стався 13 грудня, коли були затримані 35 осіб, передає агенція dpa. За цей час щонайменше 14 поліцейських отримали поранення. Наступні протести заплановані на 16 грудня.

Протести в Угорщині активізувались після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) закон, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Протести продовжуються вже кілька днів

Згідно із законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин. Але профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати.