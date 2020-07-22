 Протести у Болгарії тривають вже два тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести у Болгарії тривають вже два тижні

Вже 14 вечорів поспіль тисячі демонстрантів у Болгарії вимагають відставки уряду прем'єр-міністра країни Бойко Борисова і генерального прокурора. Люди продовжують протестувати і вимагають проведення позачергових виборів.

Протести у центрі Софії

Протести у центрі Софії

Люди у Болгарії продовжують виходити на антиурядові протести і вимагають відставки прем'єр-міністра країни Бойко Борисова та генерального прокурора. Протести відбулися у середу, 23 липня, у столиці Софії та інших містах - Варні, Бургасі і Пловдиві.

Під час протесту у Софії люди зібралися біля суду і почали кидати у будівлю кашкети. Таким символічним жестом вони вимагали відставки генпрокурора Болгарії Івана Гешева, оскільки той часто носить такі головні убори, повідомляє інформагентство dpa.

Протестувальники вигукували гасло "Нові вибори!". Вони пройшли через центр Софії під звуки барабанів і тримали національні прапори.

Того ж дня Борисов оголосив про плани змін в уряді своїм коаліційним партнерам. Інші деталі зустрічі наразі невідомі.

Учасники акцій протесту заявляють, що протести повинні тривати до відставки уряду. Під час своїх промов учасники протестів закликали демонстрантів до громадянської непокори, яка має тривати до того, поки не будуть виконані їхні вимоги.

Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Через протести Борисов закликав трьох міністрів - фінансів, економіки та внутрішніх справ - піти у відставку.

Також за темою

Bulgarien I Proteste gegen Regierungsbeschlüsse

У Болгарії продовжилися антиурядові протести 22.07.2020

У Болгарії продовжилися антиурядові протести після того, як парламент країни не підтримав вотум недовіри уряду прем'єра країни Бойко Борисова.

Der bulgarische Minsiterpräsident Boyko Borissov auf einer PK in Sofia

Прем'єр Болгарії ініціював відставку ключових міністрів на тлі протестів 15.07.2020

Прем'єр Болгарії Бойко Борисов закликав подати у відставку міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ. На цей крок він пішов на тлі антикорупційних протестів, які тривають майже тиждень.

Bulgarien Sofia | Protest gegen die Regierung

На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією 15.07.2020

У заворушеннях в столиці Болгарії постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані.

Реклама

Докладно

Тарас Кремінь

Дежавю: у мовного омбудсмена знову ні офісу, ні грошей

DW поспілкувалась з новим мовним омбдусменом Тарасом Кременем.  

В уряді ФРН знов розкритикували санкції США через Північний потік-2

"Північний потік-2": в уряді ФРН розкритикували санкції США

Санкції США через будівництво "Північного потоку-2" суперечать міжнародному праву, переконана Крамп-Карренбауер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  