 Протести на місцевих виборах у РФ - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 10.09.2019

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Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео)

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

На протестах у Москві перед місцевими виборами було багато молоді

На протестах у Москві перед місцевими виборами було багато молоді

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-03 - Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно.
5-52 - Протести на місцевих виборах у Росії.
10-31 - Польща: там, де розпочалася Друга світова війна.
16-49 - Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. 
21-33 - Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

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Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)  

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)  

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)  

Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео)

Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми. (26.08.2019)  

Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась! (19.08.2019)  

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео)

Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою? (12.08.2019)  

Посилання в інтернеті

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона

Протести на місцевих виборах у Росії

Польща: там, де розпочалася Друга світова війна

Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття

Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів

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Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.