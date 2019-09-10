Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-03 - Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно.

5-52 - Протести на місцевих виборах у Росії.

10-31 - Польща: там, де розпочалася Друга світова війна.

16-49 - Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття.

21-33 - Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.