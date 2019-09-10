Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео)

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1-03 - Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно.
5-52 - Протести на місцевих виборах у Росії.
10-31 - Польща: там, де розпочалася Друга світова війна.
16-49 - Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття.
21-33 - Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)
Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)
Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми. (26.08.2019)
Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась! (19.08.2019)
Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)