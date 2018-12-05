 Протести ″жовтих жилетів″ у Франції: понад 1200 осіб під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

Протести "жовтих жилетів" у Франції: понад 1200 осіб під вартою

Загалом у суботніх протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 130 тисяч людей по всій Франції, 1723 протестувальників було затримано, 1220 - досі під вартою. Прем'єр-міністр країни закликає націю до діалогу.

Протести жовтих жилетів у Парижі (8 грудня 2018 року)

Протести "жовтих жилетів" у Парижі (8 грудня 2018 року)

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають вже четвертий тиждень, незважаючи на те, що уряд вирішив відмовитися від попередніх намірів підвищити акцизи на пальне. У протестах 8 грудня по країні взяли участь 136 тисяч осіб. При цьому було затримано 1723 протестувальники, 1220 з них досі залишаються під вартою, повідомило в неділю, 9 грудня, міністерство внутрішніх справ Франції.

Предаствники руху "жовтих желетів", які спочатку вимагали скасування підвищення податку на пальне, тепер вимагають загального зниження податків, підвищення зарплат і пенсій. Вони також виступають проти політики президента Еммануеля Макрона та його реформ.

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Акції "жовтих жилетів" перекинулися на сусідні з Францією країни. У столиці Бельгії Брюсселі у якості заходу перестороги заарештували 70 протестувальників. (08.12.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відкладення екоподатку на бензин, що став причиною масових протестів. Та чи допоможе це приборкати протестний рух? Аналізує Макс Гофманн. (05.12.2018)

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп виступив із заявою, закликаючи націю до діалогу, аби "повернути нашу національну єдність", цитує dpa. Очільник уряду також зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон скоро запропонує заходи для "налагодження діалогу".

Нагадаємо, що у 8 грудня в центрі Парижа під час чергових акцій протестів "жовтих жилетів", демонстранти підпалювали барикади, автомобілі, розбивали вікна в будинках та билися із поліцейськими. Правоохоронці вимушені були використати бронетехніку та застосувати сльозогінний газ та водомети. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки по всій країні були залучені 89 тисяч правоохоронців. У столиці правопорядок забезпечували вісім тисяч поліцейських.

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Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)

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Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".

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У Франції опозиція та протестувальники невдоволені планом уряду відкласти на півроку підвищення акцизу на пальне. Вони вимагають повної відмови від цих намірів та планують нові протести.

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