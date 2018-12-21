 Протести ″жовтих жилетів″ у Франції: акції тривають, кількість учасників впала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Протести "жовтих жилетів" у Франції: акції тривають, кількість учасників впала

Попри суттєве зменшення кількості учасників антиурядові протести у Франції тривають сьомі вихідні поспіль. "Жовті жилети" обіцяють вийти на акцію в Парижі і в новорічну ніч.

Притести у Франції тривають сьомі вихідні

Притести у Франції тривають сьомі вихідні

У Франції сьомі вихідні поспіль тривають протести "жовтих жилетів". У Парижі в суботу, 29 грудня, кілька сотень демонстрантів зібралися біля офісів державної телекомпанії France Televisions та телеканалу BFM TV. Вони вигукували гасла "Fake news" та "Журналісти - колабораціоністи", протестуючи проти поширення нібито неправдивої інформації про рух. Демонстранти також знову закликали до відставки президента Еммануеля Макрона. Протестувальники кидали різні предмети у правоохоронців, які застосували проти них сльозогінний газ. Кілька людей були затримані.

У Марселі, за даними поліції, в акції "жовтих жилетів" взяли участь близько 900 людей, протестувальники вигукували "Макрона геть". "Ми хочемо повернути назад нашу купівельну спроможність. І ми хочемо мати право голосу при ухваленні рішень", - заявила одна з лідерок протестного руху Прісцилла Людоскі, цитує агенція AFP.

У місті Нант мали місце сутички учасників акції з правоохоронцями, поліція застосувала сльозогінний газ. Також протести відбулися у Ліоні, Тулузі, Бордо. 

Чисельність демонстрантів скорочується: якщо на перші протести по всій країні вийшли, за даними поліції, близько 282 тисяч осіб, то минулої суботи 22 грудня їх було лише до 39 тисяч. Цієї суботи кількість протестувальників, за оцінками, ще нижча. Утім, лідери протестного руху заявляють, що це пов'язано з різдвяними та новорічними святами, і анонсують на січень нові демонстрації.

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У Франції - чергова протестна акція "жовтих жилетів". Однак цієї суботи на вулиці вийшло 35 тисяч осіб, що вдвічі менше за минулі вихідні, наголошують у МВС Франції. (15.12.2018)

У різних містах Франції на чергову акцію протесту вийшли близько 40 тисяч "жовтих жилетів". Поліція затримала понад 150 людей, серед них - одного з лідерів протестного руху Еріка Дрюе. (22.12.2018)

У Парижі планують демонстрації і в новорічну ніч. Згідно з даними в групах у мережі Facebook, про готовність взяти участь вже заявили близько восьми тисяч осіб. Організатори наголошують, що ця акція буде "святковою та ненасильницькою". 

Хвиля протестів у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.

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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)  

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