Протести "жовтих жилетів" слабшають: на вулиці вийшли 35 тисяч осіб

Учасники руху "жовтих жилетів" продовжують свої щотижневі протестні акції. У суботу, 15 грудня, вони знову вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, зафіксована 15 грудня кількість учасників акції протесту не перевищувала 35 тисяч осіб. Це - вдвічі менше за минулі вихідні, наголошується в повідомленні, яке наводить агенція новин AFP.

Приміром, на акції протесту в Парижі цього разу вийшло не більше трьох тисяч мітингарів, зазначається в повідомленні відомства. Попри відносну невелику кількість учасників протестів, у французькій столиці знову зафіксували сутички між протестувальниками та поліцією. Щоб вгамувати учасників виступів, поліція вкотре застосувала сльозогінний газ поблизу Єлисейських полів. Тут зібралося близько 500 протестувальників, зазначається в повідомленні AFP.

Крім того, досить численна група демонстрантів зібралася поблизу Паризької опери. Тут теж дійшло до сутичок між поліцейськими та "жовтими жилетами", передає інформагенція AP. За даними паризької поліції, вже опівдні кількість затриманих правоохоронцями учасників протестів сягнула 85 осіб.

Кількість загиблих зростає

Водночас на французько-бельгійському кордоні стався інцидент, коли автомобіль врізався в джип, залишений учасниками руху "жовтих жилетів" на дорозі під час акції протесту. В результаті інциденту загинула одна людина. Таким чином кількість загиблих унаслідок акцій "жовтих жилетів" зросла до семи, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, виступи "жовтих жилетів" розпочалися в листопаді 2018 року у відповідь на оголошене урядом Франції підвищення цін на пальне. Згодом учасники акцій стали вимагати також і збільшення зарплати та зменшення навантаження в вигляді соціальних внесків. Під тиском протестів, що проводяться по суботах, президент країни Еммануель Макрон пішов на поступки, оголосивши підвищення мінімальної заробітної плати на 100 євро та скасування соціальних внесків для окремих категорій громадян.