 Протести в Іраку: силовики застосовують шумові гранати, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Протести в Іраку: силовики застосовують шумові гранати, є загиблі

Сотні тисяч людей знову вийшли на антиурядові протести в Іраку. Силовики застосовують проти демонстрантів світлошумові гранати. Внаслідок травм від них загинула щонайменше одна людина.

Антиурядові протести у місті Ен-Наджаф, що у 160 кілометрах від Багдада

Антиурядові протести у місті Ен-Наджаф, що у 160 кілометрах від Багдада

В Іраку у п'ятницю, 1 листопада, тривають антиурядові протести. Сотні тисяч людей по всій країні вийшли на акції, спрямовані проти політики уряду. У столиці країни Багдаді щонаймненше одна людина загинула на центральній площі Тахрір внаслідок вибуху шумової гранати силовиків, повідомляє агентство dpa з посиланням на свідків події. Сили безпеки використовують шумові для розділення натовпу людей.

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Внаслідок антиурядових протестів в Багдаді та інших містах загинуло щонайменше 93 людини і ще близько чотирьох тисяч отримали поранення. У парламенті закликають уряд подати у відставку. (05.10.2019)

Близько сотні людей загинули під час протестів в Іраку. Спецпредставниця генсекретаря ООН заявила, що насильство в країні необхідно зупинити, та наголосила на важливості притягнути винних до відповідальності. (05.10.2019)

За даними Комісії з прав людини, призначеної парламентом країни, у четвер, 31 жовтня, було вбито чотирьох протестувальників та ще 309 поранено. З початку протестів на початку жовтня загинули понад 230 людей. У комісії оголосили розслідування цих смертей та поранень демонстрантів.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала жорсткі дії іракських силовиків. За словами правозахисників з АІ, силовики використали проти протестувальників два типи гранат зі сльозогінним газом, які до цього ще не застосовувалися. За даними правозахисників, вони є важчими на спричиняють важкі травми чи навіть смерть у разі прямого потрапляння в людину.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води.

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