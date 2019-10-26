Протести в Іраку: силовики застосовують шумові гранати, є загиблі

В Іраку у п'ятницю, 1 листопада, тривають антиурядові протести. Сотні тисяч людей по всій країні вийшли на акції, спрямовані проти політики уряду. У столиці країни Багдаді щонаймненше одна людина загинула на центральній площі Тахрір внаслідок вибуху шумової гранати силовиків, повідомляє агентство dpa з посиланням на свідків події. Сили безпеки використовують шумові для розділення натовпу людей.

За даними Комісії з прав людини, призначеної парламентом країни, у четвер, 31 жовтня, було вбито чотирьох протестувальників та ще 309 поранено. З початку протестів на початку жовтня загинули понад 230 людей. У комісії оголосили розслідування цих смертей та поранень демонстрантів.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала жорсткі дії іракських силовиків. За словами правозахисників з АІ, силовики використали проти протестувальників два типи гранат зі сльозогінним газом, які до цього ще не застосовувалися. За даними правозахисників, вони є важчими на спричиняють важкі травми чи навіть смерть у разі прямого потрапляння в людину.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води.