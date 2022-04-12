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Протести в Росії

Протести час від часу трапляються також у Росії. Влада, як правило, реагує забороною та арештами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протести в Росії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Покарання за інакомислення: як у РФ переслідують противників війни в Україні

Покарання за інакомислення: як у РФ переслідують противників війни в Україні 12.04.2022

У Росії переслідують противників війни в Україні. Жителі міст повідомляють про численні затримання за будь-які прояви антивоєнних настроїв. Що відбувається в Татарстані - у DW.
На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей

На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей 22.04.2021

Відомо про 1770 затриманих на мітингах на підтримку Олексія Навального у 96 містах Російської Федерації, повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".
Олексія Навального перевели до лікарні

Олексія Навального перевели до лікарні 19.04.2021

Ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального перевели до стаціонарної лікарні на території колонії.
У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA

У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA 14.04.2021

Редакторів журналу DOXA після обшуків затримали і доправили до суду. Ймовірно, обшуки пов'язані з січневим відеороликом про незаконність погроз про відрахування студентів за участь у протестах.
Коментар: ЄС має допомогти Україні не лише в протистоянні з Росією

Коментар: ЄС має допомогти Україні не лише в протистоянні з Росією 03.03.2021

Візит президента Європейської Ради Мішеля на Донбас демонструє, що Україна потребує більшої солідарності від ЄС. Не лише у протистоянні з Росією, але й у боротьбі з внутрішніми викликами, вважає Райнгард Фезер з FAZ.
Олексія Навального етапували в колонію у Володимирській області

Олексія Навального етапували в колонію у Володимирській області 28.02.2021

Олексія Навального доправили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області. Спочатку він перебуватиме на карантині.
Amnesty International пояснила відмову визнавати Навального в'язнем совісті

Amnesty International пояснила відмову визнавати Навального в'язнем совісті 26.02.2021

Amnesty International спростувала повідомлення про те, що відмова визнавати Олексія Навального в'язнем совісті зроблена під впливом кампанії влади РФ з дискредитації опозиціонера.
Хто в Німеччині хоче, щоб Північний потік-2 добудували (відео)

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео) 15.02.2021

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.
У Росії пройшли акції з ліхтариками на підтримку Олексія Навального

У Росії пройшли акції з ліхтариками на підтримку Олексія Навального 14.02.2021

У Росії під гаслом "Любов сильніша за страх" 14 лютого відбулися мирні протестні акції з ліхтариками на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального.
Коментар: Заклики зупинити Північний потік - 2 допомагають Путіну

Коментар: Заклики зупинити "Північний потік - 2" допомагають Путіну 09.02.2021

У Німеччині після арешту в Росії опозиціонера Навального і придушення демонстрацій на його підтримку знову звучать заклики зупинити газопровід "Північний потік - 2". Це небезпечний самообман, вважає Роман Гончаренко.
Німеччина, Швеція і Польща вислали російських дипломатів

Німеччина, Швеція і Польща вислали російських дипломатів 08.02.2021

У відповідь на рішення влади РФ вислати з країни дипломатів трьох європейських країн, Німеччина, Швеція та Польща вдалися до дзеркальних заходів.
Відлуння протестів у Росії: переповнені камери та довільні затримання

Відлуння протестів у Росії: переповнені камери та довільні затримання 08.02.2021

Протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії спричинили хвилю затримань по всій країні. За два тижні затримали понад 7000 людей. СІЗО в Москві та передмістях переповнені. Репортаж з місця подій.
Протести в РФ: суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі людей

Протести в РФ: суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі людей 05.02.2021

Адміністративні арешти після акцій протесту в Москві 23 і 31 січня призначалися за статтями щодо непокори розпорядженню поліцейського і порушення порядку публічного заходу.
Росія висилає трьох дипломатів ЄС за участь в акціях протесту

Росія висилає трьох дипломатів ЄС "за участь в акціях протесту" 05.02.2021

Росія оголосила персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі, "які брали участь в акціях протесту 23 січня у Москві та Санкт-Петербурзі".
Штаб Олексія Навального тимчасово відмовляється від вуличних протестів у Росії

Штаб Олексія Навального тимчасово відмовляється від вуличних протестів у Росії 04.02.2021

Проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличною формою протесту, заявили у штабі опозиціонера. Звільняти Олексія Навального з в'язниці його прихильники мають намір зовнішньополітичними методами.
Коментар: Вирок Навальному - початок диктатури в Росії

Коментар: Вирок Навальному - початок диктатури в Росії 03.02.2021

Вирок Олексію Навальному та ексцеси, які його супроводжують, слід розцінювати не тільки як внутрішню проблему Росії, але і як загрозу для Заходу, вважає Федір Крашенінніков.
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