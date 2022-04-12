Протести в Росії

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Протести час від часу трапляються також у Росії. Влада, як правило, реагує забороною та арештами.
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Проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличною формою протесту, заявили у штабі опозиціонера. Звільняти Олексія Навального з в'язниці його прихильники мають намір зовнішньополітичними методами.