Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

У Франції тривають протести проти політики президента країни Еммануеля Макрона. У Парижі в суботу, 18 січня, відбулися нові акції проти пенсійної реформи, до яких закликали протестувальники з руху "жовтих жилетів".

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці, скандуючи гасла проти Макрона та поліції. Біля східного вокзалу протестувальники спалювали сміттєві баки та били вітрини. Під час демонстрацій знову стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Внаслідок заворушень правоохоронці затримали 59 мітингувальників.

Під час демонстрацій близько 30 мітингарів намагались увірватися до театру, в якому Макрон з дружиною дивились виставу, повідомляє агенція AFP. Згідно з повідомленнями поліції, демонстрантів вдалось зупинити. Протестувальники дізнались про те, що президент перебуває в театрі з соцмереж. Журналіст та активіст Таха Бухафс, який сидів неподалік від Макрона, запостив відео з ним у Twitter. Пізніше Бухафс був затриманий. За словами його адвоката, журналіста звільнили лише пізно ввечері, при цьому йому не було висунуто жодних обвинувачень.

Дії поліції під час протестів викликали критику через застосування насильства. На відеозаписах, оприлюднених AFP, видно, як поліція затримала та побила молодого чоловіка. Раніше у п'ятницю протестувальники заблокували вхід до Лувру в центрі Парижа та не пускали туди відвідувачів. Музей відкрився наступного дня. Музиканти Паризької опери, які також приєднались до страйку проти пенсійної реформи, в суботу дали безкоштовний концерт на сходах перед театром.

Тим часом страйк працівників транспортної галузі, який триває вже понад шість тижнів, почав слабнути. Більшість ліній паризького метрополітену мають запрацювати в нормальному режимі вже з початку наступного тижня.

Як повідомила профспілка Unsa, більшість водіїв потягів метрополітену вирішили призупинити страйк. Однак профспілка все ще "налаштована продовжувати боротьбу", основні страйки заплановані на 24 січня.

Нагадаємо, уряд Макрона планував в рамках пенсійної реформи істотно спростити пенсійну систему з численними спеціальними правилами та режимами пенсійних нарахувань для окремих груп працівників. Анонсовані торік плани уряду одразу призвели до масових акцій протесту. Загальнонаціональний страйк розпочався у Франції 5 грудня. До мітингувальників приєднались також учасники руху "жовтих жилетів". Внаслідок протестів 11 січня французький уряд заявив про готовність поки відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи.