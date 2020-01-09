 Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент.

У Франції тривають протести проти політики уряду

У Франції тривають протести проти політики уряду

У Франції тривають протести проти політики президента країни Еммануеля Макрона. У Парижі в суботу, 18 січня, відбулися нові акції проти пенсійної реформи, до яких закликали протестувальники з руху "жовтих жилетів".

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці, скандуючи гасла проти Макрона та поліції. Біля східного вокзалу протестувальники спалювали сміттєві баки та били вітрини. Під час демонстрацій знову стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Внаслідок заворушень правоохоронці затримали 59 мітингувальників.

Під час демонстрацій близько 30 мітингарів намагались увірватися до театру, в якому Макрон з дружиною дивились виставу, повідомляє агенція AFP. Згідно з повідомленнями поліції, демонстрантів вдалось зупинити. Протестувальники дізнались про те, що президент перебуває в театрі з соцмереж. Журналіст та активіст Таха Бухафс, який сидів неподалік від Макрона, запостив відео з ним у Twitter. Пізніше Бухафс був затриманий. За словами його адвоката, журналіста звільнили лише пізно ввечері, при цьому йому не було висунуто жодних обвинувачень.

Дії поліції під час протестів викликали критику через застосування насильства. На відеозаписах, оприлюднених AFP, видно, як поліція затримала та побила молодого чоловіка. Раніше у п'ятницю протестувальники заблокували вхід до Лувру в центрі Парижа та не пускали туди відвідувачів. Музей відкрився наступного дня. Музиканти Паризької опери, які також приєднались до страйку проти пенсійної реформи, в суботу дали безкоштовний концерт на сходах перед театром.

Тим часом страйк працівників транспортної галузі, який триває вже понад шість тижнів, почав слабнути. Більшість ліній паризького метрополітену мають запрацювати в нормальному режимі вже з початку наступного тижня. 

DW.COM

Понад 450 тисяч людей вийшли на акції протесту по всій Франції, виступаючи проти запропонованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. (09.01.2020)

У відповідь на численні акції протесту уряд Франції заявив про готовність поки що відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи. (11.01.2020)

Як повідомила профспілка Unsa, більшість водіїв потягів метрополітену вирішили призупинити страйк. Однак профспілка все ще "налаштована продовжувати боротьбу", основні страйки заплановані на 24 січня. 

Нагадаємо, уряд Макрона планував в рамках пенсійної реформи істотно спростити пенсійну систему з численними спеціальними правилами та режимами пенсійних нарахувань для окремих груп працівників. Анонсовані торік плани уряду одразу призвели до масових акцій протесту. Загальнонаціональний страйк розпочався у Франції 5 грудня. До мітингувальників приєднались також учасники руху "жовтих жилетів". Внаслідок протестів 11 січня французький уряд заявив про готовність поки відмовитися від планів підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи.

Дивитись відео 01:58

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)  

Також за темою

Frankreich Paris | Protest gegen Pläne für Rentenreform

Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи 09.01.2020

Понад 450 тисяч людей вийшли на акції протесту по всій Франції, виступаючи проти запропонованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи.

Frankreich Massive Störungen im öffentlichen Verkehr durch andauernde Streiks

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників 25.12.2019

У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.

Frankreich l Proteste zum Jahrestag der Gelbwesten in Paris

Річниця протестів "жовтих жилетів": сутички у Парижі, до 80 осіб - під вартою 16.11.2019

По всій Франції 16 листопада було заплановано близько 200 акцій протесту. У Парижі виникли сутички мітингарів з поліцією. Близько 80 протестувальників були взяті під варту.

Реклама

Докладно

Прапори Євросоюзу та Німеччини перед будівлею Бундестагу

Як в Німеччині захищають прапори інших держав

У Німеччині вирішать, чи підлягатимуть прапори ЄС та зарубіжних країн такому ж захисту, як державні символи самої ФРН.  

Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи (фотогалерея)

"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання цих газопроводів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  