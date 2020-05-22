 Протести в Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти мітингарів. Вони виступають проти ухвалення закону, що дозволить Китаю задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

Акція протестувальників проти планів Китаю посилити вплив на Гонконг

Акція протестувальників проти планів Китаю посилити вплив на Гонконг

Сотні людей вийшли з протестами на вулиці Гонконгу в неділю, 24 травня. Вони виступають проти ухвалення закону, що дозволить Китаю задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

Протестувальники пройшлися через жваві райони Ваньчай та Козуей-Бей, останній є комерційним центром Гонконгу. Під час їхньої ходи поліція застосувала проти них сльозогінний газ, передає агенція новин Reuters.

Протести відновилися на тлі пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 та під час сесії вищого законодавчого органу Китаю - Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). Вони можуть ухвалити новий закон щодо національної безпеки Гонконгу. У разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання у справи колишньої британської колонії. Цю ініціативу вже розкритикували уряди Великобританії, Канади, Австралії, а також у США та ЄС.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.

Читайте також: США засудили затримання активістів протестного руху в Гонконгу 

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


Також за темою

China - Xi Jinping

Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу 22.05.2020

Великобританія, США та інші країни вимагають від Китаю не ухвалювати закон, що дозволить Пекіну задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

Hong Kong Protest für Demokratie | während Corona-Pandemie

Попри карантин: у Гонконгу відновилися протести 26.04.2020

У Гонконгу відбулася акція протесту - вперше від початку епідемії спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19.

Hongkong | Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen

США засудили затримання активістів протестного руху в Гонконгу 19.04.2020

Держсекретар США Майк Помпео засудив переслідування понад десятка опозиціонерів у Гонконгу. Затриманих відпустили після внесення застав, але збираються притягнути до суду.

Реклама

Докладно

Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.  

Дефіцит держбюджету України на 2020 рік збільшився до майже 300 мільярдів гривень

Чи вистачить Україні грошей МВФ?

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від МВФ на покриття дефіциту держбюджету. Але треба більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  