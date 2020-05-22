Протести в Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ

Сотні людей вийшли з протестами на вулиці Гонконгу в неділю, 24 травня. Вони виступають проти ухвалення закону, що дозволить Китаю задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

Протестувальники пройшлися через жваві райони Ваньчай та Козуей-Бей, останній є комерційним центром Гонконгу. Під час їхньої ходи поліція застосувала проти них сльозогінний газ, передає агенція новин Reuters.

Протести відновилися на тлі пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 та під час сесії вищого законодавчого органу Китаю - Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). Вони можуть ухвалити новий закон щодо національної безпеки Гонконгу. У разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання у справи колишньої британської колонії. Цю ініціативу вже розкритикували уряди Великобританії, Канади, Австралії, а також у США та ЄС.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.

Читайте також: США засудили затримання активістів протестного руху в Гонконгу