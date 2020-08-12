Протести в Білорусі: помер ще один учасник масових акцій

У Слідчому комітеті (СК) Білорусі ввечері у середу, 12 серпня, підтвердили смерть 25-річного чоловіка, якого було заарештовано під час протестів у Гомелі.

За даними правоохоронців, чоловіка було затримано за "активну участь у несанкціонованій масовій акції" та засуджено до 10 діб арешту. Заарештованого перевели до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Після цього чоловіка, мовляв, доставили у лікарню, де він помер.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час огляду помітних тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено", - повідомив речник центрального апарату Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

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Мати не вірить офіційній версії

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло про те, що протестувальника на ім'я Олександр Віхор доправили до лікарні у автозаку ще 9 серпня. У розмові з виданням мати померлого заявила, що він мав проблеми з серцем і до того ж не брав участі у акції, а їхав на зустріч із своєю дівчиною.

За даними ЗМІ, автозаки із затриманими годинами стояли на сонці у черзі перед СІЗО Гомеля.

За її словами, їй відмовилися показати тіло сина у морзі. "Думаю, його жорстоко побили", - припустила мати Віхора.

Також журналісти стверджують, що Віхору стало погано, коли він тривалий час перебував у закритій машині у черзі в СІЗО. У статті зазначається, що в Гомелі автозаки із затриманими учасниками протестів годинами стояли в довгих чергах на сонці.

Четвертий день протестів у Білорусі

Акції протесту, спричинені виборами президента Білорусі, відбуваються у країні вже чотири доби поспіль. Утім, цієї ночі, на відміну від попередніх, вони завершилися без жорсткого протистояння демонстрантів із силовиками, повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Переважно на вулицях Мінська збиралися групи в кілька сотень людей, які розсіювалися до наближення силовиків. Також учасники акцій на нетривалий час перекривали дорожній рух. Учасники акцій концентрувалися біля станцій метро та скандували гасла протестного руху. Правоохоронці здебільшого обмежувалися присутністю в місцях скупчення демонстрантів.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після закриття виборчих дільниць та оголошення даних екзитполу, за якими перемогу на виборах президента здобув Олександр Лукашенко. Учасники акцій вийшли на вулиці, аби висловити незгоду із результатами виборів.

За перші три дні протистояння демонстрантів і силовиків було затримано понад шість тисяч осіб, а у лікарнях з пораненнями опинилися понад 250 людей. За даними МВС країни, під час протестів загинула одна людина. У правозахисному центрі "Вясна" зазначають, що ще один учасник масових акцій загинув внаслідок наїзду міліцейського автозаку в першу ніч протестів.