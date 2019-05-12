Протести в Албанії: внаслідок сутичок постраждали 13 осіб

Тисячі демонстрантів вийшли в неділю, 3 червня, на вулиці албанської столиці Тирани з вимогами відставки уряду прем'єр-міністра Еді Рами та дострокових виборів. Унаслідок сутичок з правоохоронцями дістали поранення 10 поліцейських та троє протестувальників, повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство внутрішніх справ Албанії.

"Рама, йди геть", - вигукували демонстранти, кидаючи в правоохоронців петарди, каміння та димові бомби попри заклики організаторів протестної акції утриматися від насильства. Посольство США в Албанії засудило такі дії протестувальників та закликало опозицію до діалогу з владою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який перебував в цей час з візитом у Тирані, також засудив насильство. "Політичне насильство суперечить нашим демократичним цінностям. Це абсолютно неприйнятно", - сказав він.

Нагадаємо, що протести в Албанії почалися в лютому цього року. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обімає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. В кінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.