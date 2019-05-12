 Протести в Албанії: внаслідок сутичок постраждали 13 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Албанії: внаслідок сутичок постраждали 13 осіб

Тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці албанської столиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами. Внаслідок сутичок з правоохоронцями поранені 10 поліцейських та троє демонстрантів.

Тисячі демонстрантів вимагали в Албанії відставки уряду

Тисячі демонстрантів вимагали в Албанії відставки уряду

Тисячі демонстрантів вийшли в неділю, 3 червня, на вулиці албанської столиці Тирани з вимогами відставки уряду прем'єр-міністра Еді Рами та дострокових виборів. Унаслідок сутичок з правоохоронцями дістали поранення 10 поліцейських та троє протестувальників, повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство внутрішніх справ Албанії.

DW.COM

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти учасників антиурядових протестів у Тирані. Опозиція вимагає провести нові вибори. Правлячу партію звинувачують в корупції. (12.05.2019)

Під час антиурядових протестів у столиці Албанії Тирані демонстранти намагалися прорватися до будівлі парламенту. Внаслідок зіткнень з правоохоронцями було поранено кількох людей. (14.04.2019)

"Рама, йди геть", - вигукували демонстранти, кидаючи в правоохоронців петарди, каміння та димові бомби попри заклики організаторів протестної акції утриматися від насильства. Посольство США в Албанії засудило такі дії протестувальників та закликало опозицію до діалогу з владою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який перебував в цей час з візитом у Тирані, також засудив насильство. "Політичне насильство суперечить нашим демократичним цінностям. Це абсолютно неприйнятно", - сказав він.

Нагадаємо, що протести в Албанії почалися в лютому цього року. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обімає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. В кінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.

Також за темою

Albanien: Demonstrationen in Tirana

У столиці Албанії стались сутички демонстрантів з поліцією 12.05.2019

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти учасників антиурядових протестів у Тирані. Опозиція вимагає провести нові вибори. Правлячу партію звинувачують в корупції.

Albanien Anti-Regierungsproteste in Tirana

Протести в Албанії: під час спроби штурму парламенту є поранені 14.04.2019

Під час антиурядових протестів у столиці Албанії Тирані демонстранти намагалися прорватися до будівлі парламенту. Внаслідок зіткнень з правоохоронцями було поранено кількох людей.

Protest Opposition Albanien Tirana

У столиці Албанії демонстранти намагалися прорватися до парламенту 16.03.2019

У столиці Албанії Тирані учасники антиурядової демонстрації намагалися прорватися до парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.

Реклама

Докладно

Пленарна зала ПАРЄ в Страсбургу

Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи

Чому зніма регламенту ПАРЄ загрожує кризою Раді Європи? - в інтерв’ю DW пояснив Володимир Ар'єв.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  