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Протекціонізм - економічна політика держава, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протекціонізм". Про протекціонізм говорять, коли держава застосовує обмежувальні торговельні заходи з метою захисту внутрішнього виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В інтересах громад варто збільшувати, а не обмежувати конкурентність держзакупівель. Так у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті прокоментували протекціоністський законопроєкт, який розглядає Верховна Рада.
Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.