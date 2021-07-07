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Протекціонізм

Протекціонізм - економічна політика держава, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протекціонізм". Про протекціонізм говорять, коли держава застосовує обмежувальні торговельні заходи з метою захисту внутрішнього виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення

Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення 07.07.2021

Ідеологія протекціонізму дедалі більше визначає дії влади Росії. Вона проявляється й щодо ігристих вин, і щодо софту, і щодо ліків та вакцин, вважає Андрій Гурков.
Білорусь готова повернутися до вільної торгівлі з Україною, але називає умови

Білорусь готова повернутися до вільної торгівлі з Україною, але називає умови 28.05.2021

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, якщо Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів, кажуть у МЗС Білорусі.

ЄС прагне захиститися від нечесної конкуренції з Китаю

ЄС прагне захиститися від нечесної конкуренції з Китаю 05.05.2021

Єврокомісія представила законопроєкт, що ускладнює доступ до контрактів для фірм, що отримують держсубсидії. Ратифікація Угоди між ЄС і КНР про інвестиції відкладена на невизначений термін.
Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях

Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях 03.08.2020

В інтересах громад варто збільшувати, а не обмежувати конкурентність держзакупівель. Так у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті прокоментували протекціоністський законопроєкт, який розглядає Верховна Рада.
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень 24.07.2020

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.
Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України

Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України 23.07.2020

Український прем'єр Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, здійснює перший візит до Брюсселю. Гість з Києва приїхав за грошима, а із собою привіз неприємний гостинець: торговельні обмеження для виробників з ЄС.
Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - Європа у фокусі (відео)

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео) 02.06.2020

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
Квоти на імпорт добрив - фермери рятуватимуть хімічний бізнес олігархів?

Квоти на імпорт добрив - фермери рятуватимуть хімічний бізнес олігархів? 27.05.2020

Український уряд планує запровадити квоти на імпорт азотних добрив. Найвищу ціну за таке рішення можуть заплатити малі й середні фермери. У виграші опиняться компанії Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.
США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію

США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію 09.02.2020

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила перелік товарів зі сталі та алюмінію, на які поширюються підвищені імпортні мита.
У Китаї зафіксували найгірший показник зростання економіки за останні 30 років

У Китаї зафіксували найгірший показник зростання економіки за останні 30 років 17.01.2020

Упродовж 2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 6,1 відсотка, що стало найгіршим показником із 1990 року. Цьогоріч експерти очікують подальшого сповільнення економічної активності у КНР.
Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн

Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн 08.10.2019

Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.
Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі 22.07.2019

У Пекіні планують запровадити антидемпінгові мита на окремі марки сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Оголошено майже шестикратне підвищення дотеперішніх ставок ввізного мита.
Коментар: ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20

Коментар: ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20 29.06.2019

На саміті G20 в Осаці Євросоюз домовився з чотирма країнами Південної Америки щодо угоди про вільну торгівлю. Це - чіткий сигнал президенту США Дональду Трамп, вважає Бернд Ріґерт.

Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів

Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів 31.05.2019

У відповідь на підвищення Вашингтоном мит на китайські товари Пекін вдався до аналогічних дій та збільшив тарифи на продукцію із США на загальну суму 60 мільярдів доларів.
Дональд Трамп відклав підвищення мит на автомобілі

Дональд Трамп відклав підвищення мит на автомобілі 17.05.2019

Президент США Дональд Трамп відклав на півроку запровадження штрафних тарифів на автомобілі та автозапчастини.
Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм

Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм 14.05.2019

Президент США розраховує на успіх переговорів, проведених в Китаї главою мінфіну США. Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати нові мита, і хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном.
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