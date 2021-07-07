Протекціонізм - економічна політика держава, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протекціонізм". Про протекціонізм говорять, коли держава застосовує обмежувальні торговельні заходи з метою захисту внутрішнього виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.