 Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів

Через негоду загинули вже троє людей, кілька аеропортів тимчасово припинили свою роботу. Негода - найгірша з часу початку спостережень у 1917 році, кажуть метеорологи.

Підтоплення внаслідок злив у місті Онтіньєнт, 12 вересня 2019 року

Підтоплення внаслідок злив у місті Онтіньєнт, 12 вересня 2019 року

Внаслідок проливних дощів, які обрушилися на південний схід Іспанії, загинули вже три людини. В місті Альмерія, за даними місцевої влади, у п'ятницю, 13 вересня, чоловік загинув у автомобілі під час проїзду тунелем.

Як кажуть у міській адміністрації,  тунель буквально за кілька хвилин був затоплений величезною кількістю води. В автомобілі, який опинився у пастці, перебували троє людей. Поліцейському вдалося врятувати двох осіб з транспортного засобу, однак третя людина загинула, повідомляє агентство  AFP.

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Кількість зниклих безвісти на Багамах знизилася з 2500 до 1300 осіб. Чимало людей з попереднього переліку зниклих знайшли в тимчасових притулках. Влада побоюється, що число загиблих сягне кількох сотень. (13.09.2019)

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Напередодні також в автомобілі загинули 61-річний чоловік та його на 10 років молодша сестра. Трагедія сталася на автошляху в місті Каудете, що в 100 кілометрах на південь від Валенсії.

Рятувальники відомства з надзвичайних ситуацій регіону Мурсія повідомили, що врятували 144 особи з автівок і затоплених будинків, інформує агентство новин AP. Щонайменше одну особу врятували за допомогою гелікоптера з даху затопленого будинку. 

Метеорологи зазначають, що негода в окремих районах на південному сході Іспанії - найгірша від початку спостережень у 1917 році. У регіоні тимчасово закрили велику кількість шкіл. За повідомленням іспанського оператора аеропортів, летовища у містах Альмерія та Мурсія були закриті через негоду.

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