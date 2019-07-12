Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів

Внаслідок проливних дощів, які обрушилися на південний схід Іспанії, загинули вже три людини. В місті Альмерія, за даними місцевої влади, у п'ятницю, 13 вересня, чоловік загинув у автомобілі під час проїзду тунелем.

Як кажуть у міській адміністрації, тунель буквально за кілька хвилин був затоплений величезною кількістю води. В автомобілі, який опинився у пастці, перебували троє людей. Поліцейському вдалося врятувати двох осіб з транспортного засобу, однак третя людина загинула, повідомляє агентство AFP.

Напередодні також в автомобілі загинули 61-річний чоловік та його на 10 років молодша сестра. Трагедія сталася на автошляху в місті Каудете, що в 100 кілометрах на південь від Валенсії.

Рятувальники відомства з надзвичайних ситуацій регіону Мурсія повідомили, що врятували 144 особи з автівок і затоплених будинків, інформує агентство новин AP. Щонайменше одну особу врятували за допомогою гелікоптера з даху затопленого будинку.

Метеорологи зазначають, що негода в окремих районах на південному сході Іспанії - найгірша від початку спостережень у 1917 році. У регіоні тимчасово закрили велику кількість шкіл. За повідомленням іспанського оператора аеропортів, летовища у містах Альмерія та Мурсія були закриті через негоду.