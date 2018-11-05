Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею

Зібрані докази підтверджують, що детонація боєприпасів на арсеналі поблизу Ічні Чернігівської області в жовтні цього року сталася внаслідок диверсії. Про це повідомили у військовій прокуратурі Центрального регіону України у четвер, 8 листопада. На даний момент в кримінальному провадженні триває судова експертиза щодо причин і наслідків вибухів на арсеналі, наголошується в повідомленні прес-служби.

"На сьогодні за участю експертів оглянуто технічну територію військової частини, відібрано необхідні зразки, а також проведено слідчі експерименти, на яких відтворено механізм і можливість підриву різних видів боєприпасів, що зберігалися в арсеналі. Відпрацьовуються всі особи, які мали доступ до технічної території, де зберігалися боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, буде надано оцінку діям військових посадових осіб, які, ймовірно, не вжили належних заходів щодо охорони території арсеналу та зберігання боєприпасів. Триває розмінування з метою встановлення точної кількості знищених боєприпасів і суми збитків.

Як повідомлялося, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. З 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей. Пожежу повністю ліквідували ввечері середи, 24 жовтня. Служба безпеки України розглядала диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.