 Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею

Диверсія як причина вибухів на складах боєприпасів під Ічнею підтверджується як основна версія слідства, кажуть у військовій прокуратурі. На місці вибухів триває розмінування.

Вибухи поблизу Ічні

Вибухи поблизу Ічні

Зібрані докази підтверджують, що детонація боєприпасів на арсеналі поблизу Ічні Чернігівської області в жовтні цього року сталася внаслідок диверсії. Про це повідомили у військовій прокуратурі Центрального регіону України у четвер, 8 листопада. На даний момент в кримінальному провадженні триває судова експертиза щодо причин і наслідків вибухів на арсеналі, наголошується в повідомленні прес-служби.

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У Чернігівській області остаточно ліквідували пожежу на арсеналі біля Ічні. В Ічнянському районі відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення. Жителям дозволили повертатися до своїх домівок. (24.10.2018)

Анатолій Матіос заявив, що причиною інциденту в Ічні, ймовірно, була "закладка" вибухівки. За кілька днів до пожежі неподалік арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі. (20.10.2018)

"На сьогодні за участю експертів оглянуто технічну територію військової частини, відібрано необхідні зразки, а також проведено слідчі експерименти, на яких відтворено механізм і можливість підриву різних видів боєприпасів, що зберігалися в арсеналі. Відпрацьовуються всі особи, які мали доступ до технічної території, де зберігалися боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, буде надано оцінку діям військових посадових осіб, які, ймовірно, не вжили належних заходів щодо охорони території арсеналу та зберігання боєприпасів. Триває розмінування з метою встановлення точної кількості знищених боєприпасів і суми збитків.

Як повідомлялося, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. З 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей. Пожежу повністю ліквідували ввечері середи, 24 жовтня. Служба безпеки України розглядала диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.

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