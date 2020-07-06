Продав-купив ОВДП і не повідомив: Зеленський зізнався у порушенні закону

Президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, оприлюдненому у вівторок, 7 липня, на його сайті.

У 2019 році сім'я Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 мільйона гривень і здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 мільйона гривень. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

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Згідно із законодавством, Зеленський повинен був подати до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані упродовж десяти днів з моменту купівлі і продажу ОВДП. Однак до реєстру не надходили такі повідомлення.

Зеленський зазначив, що всі громадяни України є рівними перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

У НАЗК відреагували на порушення Зеленським зконодавства. Як повідомляє НАЗК на своїй сторінці у соцмережі Facebook, 7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Зеленському два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями. Відповідні матеріали будуть передані до суду.

Нагадаємо, напередодні агентство заявило про початок моніторингу способу життя чиновників.

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За допомогою моніторингу НАЗК збирається виявляти тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються автомобілями преміум-класу, купують об’єкти, вартість яких перевищує задекларовані активи, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

У разі встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення, НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.