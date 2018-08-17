Прихована політреклама: і країну привітати, і про себе любого сказати

Першим в Україні ще до настання Дня незалежності - ввечері 23 серпня - відеоролик у мережі запостив Ілля Ківа, який називає себе головою Соціалістичної партії України. Ківа, який на відео стоїть грудьми вперед на тлі молодиків у чорному і білому, протягом однієї хвилини звертається до України як до особи, вітаючи її зі святом та надаючи пакунок обіцянок. "Ми зупинимо ворога, ми знищимо корупцію, ми відновимо економіку і відбудуємо інфраструктуру", - урочисто говорить Ілля Ківа, не уточнюючи, хто саме "ми" та хто ці чоловіки за його спиною.

Поки ви спали

Роман Насіров

Роман Насіров, колишній очільник Державної фіскальної служби України, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, вирішив також не чекати святкового ранку. У ніч на 24 серпня він запостив у власному акаунті на Facebook відеоролик, у якому у вишиванці і на тлі краєвидів України вітає всіх зі святом, говорить про воїнів, що боронять країну і вже у четвертому реченні переходить до виборчих кампаній, які чекають на українців. Далі Насіров розповідає про необхідність у політиці людей з досвідом і відразу повідомляє, що має багато однодумців, які "готові допомагати своїй країні". Відео, яке починалось як привітання до Дня незалежності переходить в агітацію.

"Такі ролики - звичний формат комунікації, він пішов від Instagram, Facebook. - говорить політтехнолог Андрій Заблоцький. - І, власне, такими роликами можна достукатись до більш молодої аудиторії. Втім, на жаль, ті меседжі, які впаковані в ці ролики, менш сприймаються цією аудиторію".

"Голлівуд від ГПУ"

За словами політтехнолога, друга причина популярності таких привітань-агітацій - пострадянська практика чиновників різного рівня. Вітати і одночасно хвалитись своїм доробком. Так зробив цього разу і генеральний прокурор України Юрій Луценко. Під красиву динамічну музику у відеоролику, який запостила у Facebook речниця Генеральної прокуратури України (ГПУ) Лариса Сарган, генпрокурор, як у голлівудських фільмах у заповільненому кадрі, крокує Києвом і на ходу переглядає документи. Потім він жваво крутить своє шкіряне крісло у кабінеті ГПУ, проводить наради з військовими і головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Юрій Луценко

За кадром Юрій Луценко особисто хвалиться про "конфісковані півтора мільярди доларів мафії Януковича, тисячі вироків про корупцію чиновників, зняття недотарканності з депутатів". "Це мій щоденний внесок, аби Україна стала сильнішою", - каже генпрокурор. Лариса Сарган попередила під роликом, що привітання в ефірі одного з телеканалів Юрій Луценко і члени його родини сплатили самі, що вкажуть у своїх деклараціях.

Втім, голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає таку рекламу неприйнятною. "По-перше, розміщення реклами на телебаченні є однією з найбільш витратних статей. Я маю великі сумніви щодо того, звідки генпрокурор міг отримати подібні кошти, бо, як ми знаємо, він ніколи не був бізнесменом, - говорить Кошель. - По-друге, у генпрокурора є прес-служба, він може організовувати прес-конференції і звітувати там про свою діяльність".

На думку експерта, таке привітання, де фактично про саме свято йдеться в останній секунді ролику, є передвиборчим роликом політика, який думає про своє майбутнє. "Це лише черговий сигнал про те, що виборча кампанія активно триває і низка високопосадовців вже зараз намагається спілкуватись з виборцями мовою гасел, намагаючись здивувати їх кількістю кримінальних справ. Тобто перевести формат своєї професійної діяльності в емоційну площину", - пояснює Олексій Кошель.

Навіть якщо брати до уваги, що за ролик платив сам Юрій Луценко, виникають питання, чи були попереджені всі, хто потрапив до відео, що йдеться саме про рекламу. Адже на кадрах - військовослужбовці, учасники подій на Майдані, родичі загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна, зображення якого теж потрапило в агітаційний відеоролик.

Слуга народу

Та найбільше обурення серед усіх роликів, що вийшли 24 серпня, у соцмережах викликав ролик шоу-мена Володимира Зеленського. Він грає роль президента у сералі "Слуга Народу", а в житті входить до першої десятки потенційних кандидатів у президенти України на наступних виборах - принаймні згідно з результатами опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. У короткому ролику герой Зеленського вітає з Днем незалежності присутніх в залі чиновників і дарує їм іменні годинники. Як виявляється пізніше, на цих годинниках вигравірувані імена загиблих на Майдані. "Я би хотів, щоб ви щоразу, ухвалюючи закон і відпускаючи бандитів, беручи або даючи хабар, дивились на ці годинники і пам'ятали, завдяки кому ви тут і для чого", - говорить у ролику герой Володимира Зеленського. У соцмережах ролик назвали пафосним, а Зеленського таким, що використовує загиблих на Майдані для самопіару.

"Я вважаю цей ролик не зовсім коректний, - говорить Олексій Кошель з КВУ. - У ньому йдеться про загиблих під час Революції на Майдані. Але в ньому мова не йде про загиблих у війні з Росією. Власне, актор Зеленський, який активно присутній на російському кінематографічному та розважальному ринку, намагається таким чином не переходити червоної лінії для Росії, з тим щоб комфортно займатись своїм бізнесом. Як для громадянина України, для мене це було образливим".

І на танку, і з коровами

Якщо кожен з політиків намагався зосередитись у своїх привітаннях-агітаціях на одній чи максимум двох темах, то очільник Радикальної партії Олег Ляшко охопив в хвилинному відео всі аспекти життя країни. На відео він і врожай збирає на полі, і корів годує на фермі, і на танку їздить, і з шахтарями під землею спілкується тощо. Окрім першого і останнього речення, все інше нагадує агітацію. "Я наведу залізний порядок", - обіцяє політик у відеоролику.

На думку експертів, те, що було на День незалежності, лише репетиція. Основний потік відеороликів-привітань з агітацією слід чекати восени та на Різдвяні свята. Головна причина їх мережевої популярності - ще й дешевизна таких роликів у соцмережах, на відміну від телевізійної реклами.