 Присяжні продовжать обговорювати вердикт Манафорту 20 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Присяжні продовжать обговорювати вердикт Манафорту 20 серпня

Присяжні досі не змогли винести вердикт колишньому керівнику передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Вони продовжать обговорення 20 серпня.

Пола Манафорта обвинувачують в ухиленні від сплати податків

Пола Манафорта обвинувачують в ухиленні від сплати податків

Після двох днів обговорення щодо вердикту у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта присяжні федерального окружного суду Александрії в штаті Вірджинія у п'ятницю, 17 серпня, пішли на перерву на вихідні. Планується, що вони продовжать радитися щодо вердикту вранці у понеділок, 20 серпня, повідомив суддя, інформує агентство Reuters.

Напередодні суддя Т.С. Елліс повідомив, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом.Тому з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. Раніше президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним", а самого політтехнолога та лобіста - "дуже хорошою людиною".

Судовий процес над Манафортом, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Кремля у президентські вибори в США 2016 року, триває в федеральному окружному суді Александрії. Як повідомлялося раніше, у вересні під час слухань в іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

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Представник передвиборчого штабу Петра Порошенка зустрічався із політтехнологом Полом Манафортом, повідомили в адміністрації президента України. Від його послуг відмовилися. (08.08.2018)

Завершено допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. (14.08.2018)

Нагадаємо, що Пола Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Він працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та отримав за це, за даними Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули в жовтні 2017 року. Пола Манафорта також обвинувачують у тому, що він, лобіюючи впродовж кількох років інтереси екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не був зареєстрований у США як "іноземний агент".

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