 Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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Новини

Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії

Очільник українського МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів, чому на "нормандських" зустрічах не обговорюють Крим та дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що питання війни на Сході України не є "портфоліо для дипломатії". Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, оприлюдненому в неділю, 7 січня.

"Президент повинен дбати про всю Україну. (...) Єдиною запорукою нашого виживання є закордонна підтримка, міжнародний тиск і міжнародні санкції, то як міністр закордонних справ я глибоко залучений у цей процес", - наголосив глава українського МЗС. При цьому він додав, що знає "друзів і ворогів" України у світі. "А, отже, намагаюся, відповідно, давати президентові оптимальні поради. Я показую йому шляхи, які, на мою думку, допоможуть вийти з кризи", - додав Пристайко.

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На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Українська сторона Спільного центру контролю за припиненням вогню на Донбасі заявила, що українські військові не порушували мінські домовленості про відведення озброєнь, про що йдеться у звітах місії ОБСЄ. (07.01.2020)

При цьому очільник зовнішньополітичного відомства України підтвердив, що під час зустрічей у "нормандському" форматі не йдеться про Крим. "Ми не відмовились від Криму. Але, чесно кажучи, Крим зазвичай майже не згадується на нормандських зустрічах. Причина в тому, що ці зустрічі були ініційовані, щоб вирішити конфлікт на Сході України", - відзначив Пристайко. Він однак додав, що президент України Володимир Зеленський порушував тему Криму під час "нормандської" зустрічі в Парижі 9 грудня.

Разом з тим глава українського МЗС дорікнув Німеччині відсутністю військової допомоги. "Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина - один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам, - наголосив Пристайко. - Однак, щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів".

При цьому дипломат висловив сподівання, що в майбутньому ситуація зміниться: "Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми - може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати".

Нагадаємо, останній саміт "нормандської четвірки", під час якого вперше зустрілися український президент Володимир Зеленський та російський Володимир Путін, відбувся 9 грудня в Парижі. 

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