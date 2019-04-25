Пристайко анонсував новий обмін утримуваними між Україною та РФ "найближчим часом"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про плани Києва та Москви вже незабаром провести новий обмін утримуваними особами. Про це Пристайко заявив увечері п'ятниці, 13 вересня, в ефірі телеканалу "Інтер".
"Ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців", - сказав Пристайко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами урядовця, на даний момент триває підготовка "щодо звільнення всіх на всіх". Зокрема, сторони вивчають та перевіряють списки на обмін, додав міністр.
Час зустрічі "нормандської четвірки"
Пристайко також розповів, що дату наступної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" ще визначають. "Ми активно шукаємо інший час для цієї зустрічі", - визнав член українського уряду. За його словами, Україна, Німеччина та Франція були готові до проведення саміту 16 вересня, однак ця дата не підійшла російській стороні. Місцем проведення саміту, вважає Пристайко, залишиться Париж.
"Формула Штайнмаєра"
Урядовець також пояснив суть так званої "формули Штайнмаєра". За його словами, вона не містить жодного пункту про виведення військ. Пристайко розповів, що ця "формула" регламентує лише набуття чинності закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Він зазначив, що цей закон "починає діяти, після того, як ОБСЄ скаже, що ці вибори (місцеві вибори на території ОРДЛО. - Ред.) проведені чесно відповідно до стандартів". "Нічого більше в "формулі Штайнмаєра", ніякого виведення військ, нічого більше немає. Це, на жаль, така легенда, яка існує в наших ЗМІ", - підсумував Пристайко.
Нагадаємо, напередодні Пристайко заявив про бажання Києва провести одночасно місцеві вибори на всій території України включно з ОРДЛО.
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Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
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Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.
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Важливий свідок
Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.
Автор: Данило Білик