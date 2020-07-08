Припинення вогню з 27 липня: Київ заявив про прорив у Мінському процесі

Офіс президента України у середу, 22 липня, повідомляє, що за результатами чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції сторони дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

"Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню", - йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента. Також повідомляється, що сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню "до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу".

Передумова для реалізації Мінська

В офісі президента України Володимира Зеленського нагадали, що "режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей".

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Також повідомляється, що "Україна вкотре підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн - учасниць Нормандського формату та прихильність до виконання Мінських угод".

У рамках гуманітарної групи українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

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Щодо питання проведення виборів на Донбасі, то українська сторона наголошує, що вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі винятково після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном. Також вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством Україниі і з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.

Коментарі з ОРЛДО і РФ

Інформацію про досягнення домовленості щодо припинення вогню підтвердив журналістам повноважний представник Росії на переговорах Борис Гризлов. "У зв'язку з цим не можна відчувати нічого, крім задоволення", - повідомив він, передає агентство "Інтерфакс".

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У свою чергу представник самопроголошеної "Луганської народної республіки" в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник повідомив, що додаткові заходи контролю за перемир'ям включають в себе публікацію наказів сторін про припинення вогню, а також заходи, що вживаються щодо порушників перемир'я.

Він також зазначив, що узгоджені учасниками мінських переговорів додаткові заходи містять в собі заборону на наступальну і розвідувально-диверсійну діяльність, використання літальних апаратів, заборону на застосування вогню, включаючи снайперський, заборону на розміщення важкої артилерії і техніки в населених пунктах і поблизу об'єктів інфраструктури. "Передбачаються також заходи дисциплінарного впливу на порушників наказу", - додав представник "ЛНР".

Гризлов: рішення Ради про вибори суперечить Мінським угодам

Крім підтвердження про досягнення домовленості щодо припинення вогню, російська делегація також торкнулась теми виборів. Так, Гризлов наголосив, що рішення щодо умов проведення місцевих виборів на Донбасі, ухвалене Верховною Радою, заблокували обговорення політичних, гуманітарних та економічних питань у контактній групі.

"Обговорення питань у політичній, економічній та гуманітарній сферах в умовах, коли вищий законодавчий орган України ухвалив рішення, що виключають врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, позбавлені будь-якого сенсу. Мова йде про постанову Верховної Ради України від 15 червня про проведення місцевих виборів, в якому в якості умов проведення виборів на Донбасі висунуті умови, прямо суперечать Мінським угодам", - заявив журналістам повпред Росії на переговорах Борис Гризлов.