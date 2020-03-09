 Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов′язки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно склали з себе обов'язки членів британської королівської родини.

Меган та Гаррі

Меган та Гаррі

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у вівторок, 31 березня, офіційно склали з себе обов'язки старших членів королівської родини Великобританії. У своєму акаунті Sussex Royal в Instagram, котрий більше не буде півдтримуватися, вони попрощалися з прихильниками, написавши: "Тут ви нас більше не побачите. Ми з нетерпінням чекаємо на возз'єднання з вами найближчим часом".

Нагадаємо, що після відмови від виконання королівських обов'язків Гаррі та Меган не носитимуть королівські титули, хоч і збережуть за собою титули герцога та герцогині Сассекських. Також  вони мають повернути 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, витрачених на ремонт їхнього котеджу поблизу Віндзорського замку.

Зараз принц Гаррі та Меган живуть разом зі своїм чином Арчі у США - в Лос-Анджелесі.

DW.COM

Принца Гаррі та Меган позбавлять титулу "королівська величність"

У Букінгемському палаці заявили, що принц Гаррі та його дружина Меган більше не носитимуть титул "королівська величність". Вони також повернуть бюджетні гроші, які витратили на ремонт свого будинку. (18.01.2020)  

Також за темою

Großbritannien Commonwealth Day Harry und Meghan

Принц Гаррі та Меган виконали останній "королівський" обов'язок 09.03.2020

Принц Гаррі та його дружина Меган, які вирішили відмовитись від титулу, відвідали службу у Вестмінстерському абатстві. Це був їхній останній публічний захід в якості членів британської королівської родини.

Prinz Harry, Herzog von Sussex

Принц Гаррі засмучений через втрату королівських титулів 20.01.2020

"Мені дуже сумно, що до цього дійшло", - заявив принц Гаррі після рішення Букінгемського палацу позбавити його та дружину титулів. Він також зізнався, що йому важко буде відмовитись від отриманих військових звань.

UK Queen Elizabeth II

Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя 13.01.2020

Британський принц Гаррі та його дружина Меган матимуть перехідний період перш ніж вони зможуть відмовитися від привілеїв і офіційних обов'язків членів королівської сім'ї, повідомила королева Єлизавета ІІ.

Реклама

Докладно

Коментар: Команда Зеленського робить українців господарями їхньої землі

Зеленський робить українців господарями їхньої землі

Виконання закону про ринок землі - один з найсерйозніших викликів для влади, вважає Сергій Руденко.  

Земельна реформа: як діятиме тепер ринок землі в Україні

Земельна реформа в Україні

В Україні скасували мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Як діятиме земельний ринок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  