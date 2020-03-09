Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у вівторок, 31 березня, офіційно склали з себе обов'язки старших членів королівської родини Великобританії. У своєму акаунті Sussex Royal в Instagram, котрий більше не буде півдтримуватися, вони попрощалися з прихильниками, написавши: "Тут ви нас більше не побачите. Ми з нетерпінням чекаємо на возз'єднання з вами найближчим часом".

Нагадаємо, що після відмови від виконання королівських обов'язків Гаррі та Меган не носитимуть королівські титули, хоч і збережуть за собою титули герцога та герцогині Сассекських. Також вони мають повернути 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, витрачених на ремонт їхнього котеджу поблизу Віндзорського замку.

Зараз принц Гаррі та Меган живуть разом зі своїм чином Арчі у США - в Лос-Анджелесі.