 Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти біженців

Американські прикордонники стверджують, що застосували сльозогінний газ після того, як біженці почали жбурляти в них камінням. В результаті інциденту 25 осіб були затримані.

Прикордонники США зупинили біженців біля Тіхуани сльозогінним газом

Прикордонники США зупинили біженців біля Тіхуани сльозогінним газом

Близько 150 мігрантів з Латинської Америки у вівторок, 1 січня, спробували перетнути кордон США і Мексики неподалік від Тіхуани, інформує агенція AP. Американські прикордонники застосували проти біженців сльозогінний газ.

Як повідомили в прикордонній службі США, сльозогінний газ застосували через те, що натовп почав жбурляти у правоохоронців камінням. В результаті 25 осіб були затримані, у тому числі двоє підлітків. Решта біженців змогли повернутися на територію Мексики.

Останніми місяцями тисячі мешканців країн Центральної Америки, які хочуть врятуватися від злиднів та криміногенної обстановки у себе на батьківщині, намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп посилив контроль на американському кордоні. Наприкінці листопада Трамп заявив, що мігранти, які перебувають на кордоні Мексики й США, залишатимуться в Мексиці, доки американські суди розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. До цього Трамп звинувачував латиноамериканські країни в бездіяльності і погрожував перекрити кордон з Мексикою. 

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Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон

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Верховний суд США не підтримав заборону надавати притулок нелегалам

Намір адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заборонити надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію США, не знайшов підтримки з боку суддів Верховного суду США. (21.12.2018)  

США обіцяють Центральній Америці багатомільярдну допомогу

Щоб перешкодити нелегальній міграції та посприяти розвитку країн Центральної Америки, США пообіцяли Мексиці та трьом сусіднім з нею країнам багатомільярдну допомогу. (18.12.2018)  

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