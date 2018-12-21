Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти біженців

Близько 150 мігрантів з Латинської Америки у вівторок, 1 січня, спробували перетнути кордон США і Мексики неподалік від Тіхуани, інформує агенція AP. Американські прикордонники застосували проти біженців сльозогінний газ.

Як повідомили в прикордонній службі США, сльозогінний газ застосували через те, що натовп почав жбурляти у правоохоронців камінням. В результаті 25 осіб були затримані, у тому числі двоє підлітків. Решта біженців змогли повернутися на територію Мексики.

Останніми місяцями тисячі мешканців країн Центральної Америки, які хочуть врятуватися від злиднів та криміногенної обстановки у себе на батьківщині, намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп посилив контроль на американському кордоні. Наприкінці листопада Трамп заявив, що мігранти, які перебувають на кордоні Мексики й США, залишатимуться в Мексиці, доки американські суди розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. До цього Трамп звинувачував латиноамериканські країни в бездіяльності і погрожував перекрити кордон з Мексикою.