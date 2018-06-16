Придністров'я - відкрита рана Східної Європи

"Хочеш на нас поскаржитися? Кому? Ти геть здурів, чи тільки прикидаєшся"? - сміється придністровський прикордонник. Він разом зі своїми колегами охороняє кордон, якого де-юре за міжнародним правом немає. Ще 1992 року Придністров'я, що займає вузеньку смужечку суходолу на східному березі Дністра, відокремилося від Республіки Молдова після кількамісячного збройного конфлікту. Відбулося це не без російської допомоги. "Нас і так ніхто не визнає", - додає всміхнений прикордонник.

Навіть Росія, чий військовий контингент дислокується в цьому регіоні та регулярно проводить тут навчання, теж не визнає Придністров'я. На прикордонних постах від місцевих прикордонників та митників нерідко можна почути неприховані погрози. "Дай нам 200 євро, а то виявимо в твоїй машині наркоту або зброю. Що тобі краще? Не заплатиш - відвеземо тебе чортзна-куди й закриємо. Давай, не чуди, заплати й тули собі далі!", - нерідко кажуть прикордонники.

Саме таку історію про пригоди на кордоні розповів один із супровідників репортерів DW у Республіці Молдова. Він працює на неурядову організацію Promo-LEX у столиці країни Кишиневі й намагався заступитися за чоловіка, хотів перетнути кордон. Тому зі своїми 200 євро довелося розпрощатися назавжди. У самій неурядовій організації запевняють, що останнім часом такі випадки значно почастішали.

Безпідставні арешти

Про свавілля правоохоронців та силовиків на ніким невизнаній території може багато розповісти Олексій Мокреач. Він просидів 30 днів у в'язниці без жодної на те юридичної підстави. "Нас у одній камері сиділо 36 людей. Ми змушені були їсти, маючи лише шість ложок та шість мисочок", - каже він. Його заарештовували вже чотири рази. "Просто так на вулиці", - пригадує немолодий вже чоловік.

Олексій Мокреач

Звинувачували в тому, що він начебто не виявив поваги до "державного ладу" Придністров'я, тобто ладу держави, котрої де-юре просто не існує. "Мене щоразу без жодних пояснень випускали на волю. Вони навіть вимагали, щоб я заплатив за перебування там. Так наче я в готелі побував!", - обурюється чоловік.

Олексій Мокреач сам родом з міста Григоріополь, розташованого в Придністров'ї. Коли на початку 1990-их років спалахнув збройний конфлікт, Олексій перебрався на той беріг Дністра, щоб воювати на боці урядових військ Республіки Молдова проти придністровських сепаратистів. Тоді йому було 33 роки. Та війна забрала його кращі роки й багато бойових побратимів і завершилася поразкою для Молдови та для Олексія. Багато років він не бачив дружину й двох дітей, але далі вже просто не зміг стерпіти розлуку й повернувся додому в Григоріополь у Придністров'ї, де його потім багато разів заарештовували.

Та цей немолодий вже чоловік ще й по сьогодні політично активний і виступає за реінтеграцію Придністров'я в Республіку Молдова. Водночас він дуже розчарований діями влади в Кишиневі: "Вони (молдовські політики. - Ред.) постійно здають позиції".

Смерть і тортури в армії Придністров'я

У 2014 році, тобто після більш ніж 20 років з часу завершення війни, придністровські міліціонери знову стали стукати в двері громадян, розповідає Мокреач. За його словами, це відбулося невдовзі після анексії Криму. "Вони шукали хлопців. Намагалися призвати до армії Придністров'я якомога більше молодих людей", - розповідає чоловік.

У самопроголошеній республіці з кількістю населення трохи більше ніж півмільйона жителів армія вважається одним із найпопулярніших роботодавців. "Раніше молодь боялася армії, як чорт ладану, а тепер багато-хто хоче отримати військовий чин. Це - гарантована зарплата й пенсія, - зазначає Олексій Мокреач. - Однак, звісно, є й винятки. Тим, хто переховується від призову, загрожує покарання, іноді навіть в'язниця".

Щодо армії, то з новобранцям там іноді поводяться нічим не краще, ніж з в'язнями в буцегарні, додає Мокреач. "Їх принижують, б'ють, а іноді навіть катують. Дехто не витримує й накладає на себе руки, бо просто не може стерпіти цього", - запевняє ветеран Придністровського конфлікту 1992 року.

Розташована в Кишиневі неурядова організація Promo-LEX намагається розслідувати повідомлення про смерть та катування у придністровській армії. Завдяки діям цієї організації деякі випадки смертей та катувань у збройних силах невизнаної республіки дійшли до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "Але влада Придністров'я виграє від того, що в принципі її ніхто не може покарати", - кажуть у неурядовій організації. В юридичних питаннях Республіка Молдова не має жодного впливу на Придністров'я, а влада невизнаної республіки користується тим, що ніхто її не визнає, й повністю ігнорує міжнародні інституції. Так само і Росія заперечує будь-яку свою відповідальність за те, що коїться в Придністров'ї, хоч ЄСПЛ називає придністровську владу маріонеткою Москви.

Румунський паспорт як квиток на заможний Захід у ЄС

Для більшості "хлопців" з Григоріополя питання про призов до придністровської армії більше не стоїть, каже Олексій Мокреач. Адже вони вже давно виїхали до країн ЄС. Переважна більшість населення Республіки Молдова розмовляє румунською мовою, адже до 1940 року майже вся її нинішня територія входила до складу Румунії. Сьогодні той, хто має румунське коріння, може отримати паспорт сусідньої держави, що з 2007 року є країною-членом ЄС, і фактично стати громадянином ЄС.

Хоч у Придністров'ї близько 60 відсотків громадян російськомовні та не мають жодного стосунку до Румунії, але пан Мокреач знає чимало випадків, коли "хлопці", котрі за походженням росіяни або українці, успішно змогли отримати румунське громадянство. Таке громадянство стало квитком до заможних західноєвропейських країн, що входять до складу ЄС.

Але емігрують не лише чоловіки. "Моя донька - в Німеччині", - розповідає Феодосія, котра проживає у селі Варниця. Від річки Дністер її оселю відокремлює занедбана залізниця, що веде в нікуди, та покинутий будинок, що обріс чагарями, де діти граються у хованки. Стіни будинку всіяні слідами від куль, що нагадує про бойові дії, які точилися тут 27 років тому.

70-річна Феодосія до доньки в Німеччину їхати не хоче

На протилежному боці ріки ще видно сліди позицій, з яких вели вогонь сепаратисти. "Бах, бах, бах - і так без кінця, десь разів із 120", - згадує вже 70-річна Феодосія. - Я вже й не пригадую, скільки саме ми тоді просиділи в сховищі, може одну годину, а може й дві…".

"У СРСР ми всі були рівні, а зараз панує анархія"

Її село Варниця розташоване тепер у буферній зоні в безпосередній близькості до кордону, котрого юридично немає. Тож містечко підпорядковується двом адміністраціям - тут порядкують і придністровська влада, й молдовські чиновники. І все це відбувається під пильним оком російських військових, котрих у Придністров'ї називають "миротворцями".

Феодосія отримує свою пенсію з Кишинева, але податки та гроші за оплату комунальних послуг почасти йдуть в молдовську адміністрацію, а почасти - в придністровську.

Неподалік від Варниці, де живе Феодосія, буквально за кілька метрів від кордону з Придністров'ям тримає невеличкий магазин Іван Паскану. За одним зі столиків, розташованих перед крамницею, він розповідає про той час, коли Республіка Молдова входила до складу СРСР. "У радянській державі ми всі були рівні. Суспільство було духовно багатим, бо була ідеологія", - каже чоловік. А тепер, на його думку, панує сама лише анархія. Крім того, Паскану також переконаний, що за СРСР якість шкільної освіти була значно вищою. Архітектор за освітою, він досить приязно ставиться до Росії. Та попри те він воліє, щоб його діти отримали шкільну освіту в Румунії. "В ЄС усе якось впорядкованіше", - пояснює чоловік.

Нижчі ціни на газ полегшують життя

Феодосія також має зв'язок з ЄС завдяки власним дітям, котрі там навчаються, живуть та працюють. Але вона навіть не думає про те, щоб переїхати до доньки в Німеччину. "На Заході до мене всі ставилися б як до людини другого сорту", - переконана жінка. А Росія дещо полегшує її скромне життя на задвірках ЄС, а саме завдяки значно нижчим за світові цінам на газ. За такими цінами РФ продає газ Придністров'ю, в тому числі й розташованому в буферній зоні селу Варниця.

У найбідніших регіонах європейського континенту нерідко проєвропейські чи проросійські погляди визначаються такими простими питаннями як ціна на газ. А за політику довелося заплатити вкрай високу ціну як жителям Придністров'я, так і громадянам всієї Республіки Молдова. В тому числі й людськими життями.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Розділена Молдова 25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Пропускний пункт на придністровській митниці Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Варницький анклав Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Вулиця імені Карла XII Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні З допомогою Євросоюзу У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Скарб Мазепи На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Вулиця на кордоні Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Місцеві реалії Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Танк у гаражі Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Бендери тоді й зараз Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Бендерська фортеця Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Той самий Мюнхгаузен Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Міст, що роз'єднує З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі. Автор: Юлія Семенова



Дивитись відео 03:43 Поділитись Два паспорти мої: як у Молдові Європарламент обирають (22.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Iuzj Два паспорти мої: як у Молдові Європарламент обирають (22.05.2019)