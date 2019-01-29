 Привид нового ″шатдауну″: Трамп підганяє конгресменів зі своєю ″стіною″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі своєю "стіною"

Американський президент Дональд Трамп і далі наполягає на тому, щоб у бюджеті були кошти на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою. Демократи ж заявляють, що Трамп лише заважає їм домовлятися з республіканцями.

Трамп і надалі хоче будувати стіну на кордоні з Мексикою

Трамп і надалі хоче будувати стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, щоб у новому бюджеті були передбачені кошти на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою. У записі на своїй сторінці в соцмережі Twitter він порадив конгресменам не гаяти часу.

"Якщо комітет з республіканців та демократів, який зараз зустрічається щодо безпеки кордонів, не дискутує чи не розглядає питання стіни чи фізичного бар'єру, то вони гають свій час!" - написав Трамп у среду, 30 січня, у своєму Twitter.

Представники обох партій 30 січня мають вперше зустрітися для обговорення питання бюджету та фінансування заходів безпеки на кордоні. Команди переговірників з Палати представників та Сенату мають близько двох тижнів на досягнення домовленості, з якою би погодився президент.

Нагадаємо, перехідне фінансування частини федеральних органів, домовленості про яке було досягнуто минулого тижня, завершується 15 лютого. Для того, щоб уникнути ще одного "шатдауну", яким пригрозив Трамп у разі, якщо бюджет не задовольнить його, конгресмени мають домовитися до 10 лютого, аби встигнути ще ухвалити новий бюджет. Демократи й надалі категорично виступають проти "середньовічної стіни", як її собі уявляє Трамп, хоча погоджуються на фінансування загорожі на певних ділянках кордону.

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Через брак фінансування ФБР не може платити інформаторам, перекладачам і не може купувати наркотики під прикриттям під час проведення спецоперацій. (23.01.2019)

Жоден з законопроектів республіканців та демократів щодо відновлення роботи урядових установ не набрав достатньої кількості голосів. Білий дім наполягає на виділенні авансу на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. (25.01.2019)

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що представники обох партій раніше були здатні домовлятися про "великі угоди", й "коли президент не втручається, ми майже завжди досягаємо успіху", цитує агентство AP. А коли президент втручається, стверджує Шумер, - це "формула провалу". Тому він порадив Трампу дти можливість конгресменам самостійно займатися виробленням домовленості.

"Шатдаун", який тривав з 22 грудня, став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того, як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не більше 1,3 мільярда доларів, а Трамп наполягає на виділенні 5,7 мільярда доларів.

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Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

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