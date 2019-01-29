Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі своєю "стіною"

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, щоб у новому бюджеті були передбачені кошти на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою. У записі на своїй сторінці в соцмережі Twitter він порадив конгресменам не гаяти часу.

"Якщо комітет з республіканців та демократів, який зараз зустрічається щодо безпеки кордонів, не дискутує чи не розглядає питання стіни чи фізичного бар'єру, то вони гають свій час!" - написав Трамп у среду, 30 січня, у своєму Twitter.

Представники обох партій 30 січня мають вперше зустрітися для обговорення питання бюджету та фінансування заходів безпеки на кордоні. Команди переговірників з Палати представників та Сенату мають близько двох тижнів на досягнення домовленості, з якою би погодився президент.

Нагадаємо, перехідне фінансування частини федеральних органів, домовленості про яке було досягнуто минулого тижня, завершується 15 лютого. Для того, щоб уникнути ще одного "шатдауну", яким пригрозив Трамп у разі, якщо бюджет не задовольнить його, конгресмени мають домовитися до 10 лютого, аби встигнути ще ухвалити новий бюджет. Демократи й надалі категорично виступають проти "середньовічної стіни", як її собі уявляє Трамп, хоча погоджуються на фінансування загорожі на певних ділянках кордону.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що представники обох партій раніше були здатні домовлятися про "великі угоди", й "коли президент не втручається, ми майже завжди досягаємо успіху", цитує агентство AP. А коли президент втручається, стверджує Шумер, - це "формула провалу". Тому він порадив Трампу дти можливість конгресменам самостійно займатися виробленням домовленості.

"Шатдаун", який тривав з 22 грудня, став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того, як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не більше 1,3 мільярда доларів, а Трамп наполягає на виділенні 5,7 мільярда доларів.

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