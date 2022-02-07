На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "приватні військові компанії".

Приватними військовими компаніями (ПВК) в Росії називають неофіційні військові організації, які не входить до регулярних збройних сил Росії та не мають жодного юридичного статусу. Як повідомляється, бойовики російських ПВК регулярно беруть участь у бойових діях за межами Росії, в тому числі на Донбасі та в Сирії. Одна з найвідоміших приватних військових компаній є ПВК Вагнер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.