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Приватні військові компанії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "приватні військові компанії".

Приватними військовими компаніями (ПВК) в Росії називають неофіційні військові організації, які не входить до регулярних збройних сил Росії та не мають жодного юридичного статусу. Як повідомляється, бойовики російських ПВК регулярно беруть участь у бойових діях за межами Росії, в тому числі на Донбасі та в Сирії. Одна з найвідоміших приватних військових компаній є ПВК Вагнер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України?

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України? 07.02.2022

Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.
Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера

Євросоюз запровадив санкції проти ПВК Вагнера 13.12.2021

Рада Євросоюзу затвердила санкції проти російської приватної військової компанії Дмитра Уткіна, відомого як Вагнер. Під обмеження потрапила сама група та пов'язані з нею вісім громадян і три юридичні особи.
Санкціонованої операції не було: Єрмак виклав свою версію вагнергейту

"Санкціонованої операції не було": Єрмак виклав свою версію "вагнергейту" 01.12.2021

Андрій Єрмак відповів на закиди щодо його ролі в зриві затримання бійців ПВК "Вагнер". За його словами, проведення спецоперації не санкціонували, інакше Україна опинилася б e міжнародній ізоляції.
Вагнергейт: Андрій Єрмак надав свідчення ДБР

"Вагнергейт": Андрій Єрмак надав свідчення ДБР 30.11.2021

Андрій Єрмак надав ДБР свідчення щодо "Вагнергейту". Розслідування Bellingcat свідчить, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати спецоперацію з затримання найманців могла передувати її зриву.
Вагнергейт: ДБР допитає керівника Офісу президента Андрія Єрмака

"Вагнергейт": ДБР допитає керівника Офісу президента Андрія Єрмака 26.11.2021

Слідчі ДБР протягом кількох днів викличуть на допит Андрія Єрмака щодо операції із затримання "вагнерівців". Розслідування Bellingcat ствердужує, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати операцію передувала її зриву.
Європарламент домагається відповідальності для найманців ПВК Вагнера

Європарламент домагається відповідальності для найманців ПВК Вагнера 25.11.2021

Євродепутати ухвалили резолюцію, яка засуджує порушення прав людини приватними військовими компаніями. Основну увагу вони приділили групі Вагнера, її діям в Україні та зв'язкам з російською державою.
РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК Вагнер з опозицією Білорусі

РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК "Вагнер" з опозицією Білорусі 01.08.2020

За словами консула Росії у Мінську, влада Білорусі закидає затриманим у країні ймовірним бойовикам ПВК "Вагнер" зв'язки з білоруською опозицією.
ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо 30.07.2020

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі, у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. DW зібрала відомості про цю ПВК.
СБУ оприлюднила дані двохсот найманців ПВК Вагнера

СБУ оприлюднила дані двохсот найманців ПВК "Вагнера" 07.10.2018

Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ.
Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці

Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці 31.07.2018

Троє журналістів з Росії вирушили до Центральноафриканської республіки, щоб знімати фільм про діяльність приватних військових компаній. Мотивом вбивства, можливо, було пограбування.

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018) 15.02.2018

Російська ПВК Вагнера, яка воювала на Донбасі на боці сепаратистів, опинилася в центрі скандалу між США та Росією. Масова загибель російських найманців в Сирії стала безпрецедентним випадком в історії сирійської кампанії.
Коментар: Чи відповість Путін за Вагнера?

Коментар: Чи відповість Путін за Вагнера? 14.02.2018

Під американськими бомбами в Сирії загинули росіяни, це вже безперечно. Питання в тому, скільки було вбито, і як реагуватиме на це Кремль, вважає політолог Іван Преображенський.