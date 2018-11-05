Прибутковий корупційний бізнес на торгівлі паспортами ЄС

Громадянство країн ЄС або безстрокове право на проживання в одній з них належать до списку, з одного боку, найскладніших у світі для отримання, а з іншого - до найбільш бажаних. Тож не дивно, що за останні роки підвищений попит на відповідні офіційні підтвердження сформував пропозицію - ринок, на якому корумповані чиновники країн ЄС "заробляють" на видачі сфальшованих документів. Однак пропозиція має не тільки незаконний характер: дедалі більше держав-членів ЄС вирішують не втрачати можливість заробити і під вивіскою "Золота віза" здійснюють цілком легальну торгівлю своїми паспортами і дозволами на проживання.

Останній такий приклад стався у Болгарії. На початку минулого тижня там заарештували два десятки чиновників, оскільки вони протягом багатьох років нелегально надавали підтвердження про болгарське походження громадянам Македонії, Молдови та України. За кожну з наданих "послуг" вони отримали тисячі євро. За болгарським законодавством, підтвердження болгарського походження є підставою для отримання громадянства цієї країни ЄС. Відповідні довідки видає відомство з питань Болгарії за кордоном SABA. 5 листопада усунутий від посади його очільник Петар Харалампієв, політик-націоналіст, також опинився у слідчому ізоляторі: він підозрюється у тому, що очолював цю корупційну схему.

Болгарія: боротьба за владу

Взагалі про цю схему було відомо і раніше. Ще у 2012 році болгарська редакція DW однією з перших повідомила про те, що SABA нелегально надає відповідні довідки громадянам інших держав. З 2013 року юристка Катя Матєва, яка раніше очолювала департемент з питань громадянства у міністерстві юстиції Болгарії, регулярно повідомляла про порушення главі уряду. 2014-го року тодішній заступник болгарського міністра юстиції Петко Петков звернувся з відповідними поданням до очільника тимчасового уряду Георгі Блізнашкі. Утім, жодної реакції не було.

Катя Матєва розповідає DW, що довгий час перебувала під тиском політиків та не знаходила однодумців у міністерстві юстиції - у вересні 2017 року її таки звільнили з відомства. Петкову ж проурядові політики закидали "зраду". Матєва та Петков наголошують у розмові з DW, що політичної волі викорінити корупцію в процедурі надання громадянства до цього часу не було в принципі.

Те, що на початку тижня відбулись гучні арешти, вони пов'язують з боротьбою за владу всередині уряду. Вона точиться, з одного боку, між обома партнерами по коаліції - партією ГЕРБ прем'єра Бойка Борисова та правоекстремістами з альянсу "Об'єднані патріоти", а з іншого - й всередині самих розколотих "Об'єднаних патріотів". Деякі оглядачі припускають, що арештом чиновників SABA, яке контролюється "Об'єднаними патріотами", Борисов просто подає попереджувальний сигнал партнерам по коаліції.

Торгівля довідками про походження в Румунії та Угорщині

Чи проводитиметься належне розслідування і чи притягнуть у випадку підтвердження нелегальної діяльності з видачі довідок болгарських чиновників, не відомо. І така незаконна практика має місце не лише у Болгарії. У Румунії та Угорщині підтвердження відповідного етнічного походження також є підставою для натуралізації. Щодо Румунії цим правом переважно користуються мешканці Молдови, де дві третини населення мають румунське походження. Крім того, в Україні мешкають чисельні румунська та угорська національні меншини.

Як і в Болгарії, у цих країнах, за повідомленнями місцевих ЗМІ, також зловживали видачею довідок про походження. За цією інформацією, тисячі росіян та українців таким способом уже отримали громадянство Румунії або Угорщини.

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Не менш вражаючі обсяги має у ЄС і легалізована в деяких країнах процедура натуралізації, відома як "золота віза". Громадяни з країн, що не є членами Євросоюзу, мають право за гроші чи відповідні інвестиції - щонайменше у мільйон євро - набувати громадянство або безстроковий статус проживання. Половина країн ЄС, серед яких Болгарія, Греція, Великобританія, Латвія, Литва, Мальта, Австрія, Португалія, Іспанія, Угорщина та Кіпр, пропонували чи пропонують досі відповідні процедури.

Громадські організації: видачу "золотих віз" слід припинити

Протягом минулих десяти років на підставі цих процедур у країнах ЄС було натуралізовано шість тисяч громадян і надано 100 тисяч безстрокових дозволів на проживання, заявили на початку жовтня неурядові організації Transparency International та Global Witness у відповідному звіті. Сукупна вартість наданих послуг - щонайменше 25 мільярдів євро. Програми "Золота віза" сприяють відмиванню коштів, а країни ЄС стають притулком для криміналу, переконані представники правозахисних організацій. Вони наполягають на тому, що ЄС повинен невідкладно припинити цю практику.

Найбільш сумнівною вважається "Золота віза" Угорщини, яка працювала до 2017 року і щодо якої відсутні офіційні звіти. Тільки журналісти угорського центру розслідувальної журналістики Direkt36 неодноразово повідомляли про тих осіб, які нею скористались. Згідно з останнім розслідуванням, опублікованим три тижні тому, угорське громадянство чи дозволи на проживання отримали, зокрема, низка російських політиків, родичі високопоставлених співробітників спецслужб РФ, а також довірені особи сирійського президента Башара Асада. Також зазначається, що померлий у 2017 році, але раніше розшукуваний США за шахрайство і відмивання коштів саудівський бізнесмен Гайс Фараон також отримав в Угорщині безстроковий дозвіл на перебування та подав документи на отримання громадянства.

"Ця практика небезпечна не тільки для Угорщини, а й для усього Європейського Союзу, - каже редактор Direkt36 Андраш Петьо у розмові з DW. - При цьому є одна цікава деталь: уряд Угорщини публічно бореться з міграцією, але водночас дозволяє масовий в'їзд на свою територію за "Золотою візою", і це ніхто не контролює".