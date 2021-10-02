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Премія імені Карла Великого

Премія імені Карла Великого – європейська премія за внесок в об'єднання Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія імені Карла Великого". Премія імені Карла Великого присуджується щорічно, починаючи від 1950 року. Премія вручається німецьким містом Ахен за внесок у справу європейського об'єднання. Карл Великий, на честь якого названо премію, був засновником Франкської імперії і правив з Ахена. Серед лауреатів премії – Франсуа Міттеран, Гельмут Коль, Анґела Меркель, Білл Клінтон, Папа Римський Франциск, Даля Грибаускайте. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого 02.10.2021

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав престижну європейську премію як посередник між Західною та Східною Європою і борець за європейські цінності.
Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого 30.05.2019

Екс-президент Португалії відзначений нагородою за видатні заслуги в боротьбі за зміцнення європейських цінностей. Особливо відзначено внесок Антоніу Гутерріша у справу захисту клімату і багатостороннього співробітництва.
Премію Карла Великого 2018 року отримає Еммануель Макрон

Премію Карла Великого 2018 року отримає Еммануель Макрон 08.12.2017

За "взірцеву" відданість європейській ідеї Макрон отримає престижну нагороду Карла Великого. Німеччина уже привітала французького президента.
Премію Карла Великого вручили британському історику Гартону Ешу

Премію Карла Великого вручили британському історику Гартону Ешу 25.05.2017

Британський історик Тімоті Гартон Еш удостоєний премії імені Карла Великого 2017 року за свої заслуги в справі об'єднання Європи. Вручення престижної премії відбулось у німецькому Ахені.

Лауреатом премії Карла Великого 2017 року став британський історик

Лауреатом премії Карла Великого 2017 року став британський історик 22.01.2017

Тімоті Ґартона Еша відзначили серед іншого за протистояння "популістам та сучасним любителям спрощень". Історик також відомий своєю підтримкою України.
Папі Римському у Ватикані вручили премію Карла Великого

Папі Римському у Ватикані вручили премію Карла Великого 06.05.2016

Папа Римський Франциск у Ватикані під час урочистої церемонії отримав нагороду за внесок у єдність Європи - міжнародну премію імені Карла Великого.
Папі Римському присуджено премію імені Карла Великого

Папі Римському присуджено премію імені Карла Великого 23.12.2015

Премію імені Карла Великого 2016 року присудили Папі Римському Франциску І. Понтифік отримає її, зокрема, за "сприяння миру, порозумінню, милосердю та толерантності".
Коментар: Мрія про мирну Європу

Коментар: Мрія про мирну Європу 29.05.2014

Премією імені Карла Великого відзначено заслуги президента Європейської Ради Германа ван Ромпея. Але без східноєвропейських партнерів Європа лишається неповноцінною, вважає Роберт Шварц.
Яценюк в Аахені: Ми повинні боротися за мир і свободу

Яценюк в Аахені: "Ми повинні боротися за мир і свободу" 29.05.2014

Прем'єр-міністр України у промові з нагоди вручення премії імені Карла Великого засудив спорудження нових мурів у Європі. Лауреат премії Герман ван Ромпей звинуватив Росію в дестабілізації України.
Залізна леді Литви отримує політичного Оскара

"Залізна леді" Литви отримує політичного "Оскара" 09.05.2013

Премія Карла Великого вважається "Оскаром" у політиці. Її присуджують справді видатним європейцям. 9 травня в Ахені цю почесну відзнаку вручають президентці Литви Далі Грибаускайте.
Престижною премією імені Карла Великого нагородили німецького міністра

Престижною премією імені Карла Великого нагородили німецького міністра 17.05.2012

Міністру фінансів ФРН Вольфґанґу Шойбле в четвер в Ахені вручено міжнародну премію імені Карла Великого. Таку відзнаку він отримав за вагомий внесок у подолання розколу ФРН, об'єднання Європи та порятунок євро.
Дональд Туск: Європа не може залишатися закритою

Дональд Туск: "Європа не може залишатися закритою" 13.05.2010

Польському прем'єр-міністру Дональдові Туску вручили в четвер в Ахені міжнародну премію Карла Великого за особливі заслуги в царині європейського єднання. Польський політик назвав ЄС «найкращою моделлю для європейців».
Меркель - борець за об’єднану Європу

Меркель - борець за об’єднану Європу 01.05.2008

Одну з найпрестижніших відзнак у Євросоюзі – Премію імені Карла Великого – вручили канцлеру Німеччини Анґелі Меркель. Урочиста церемонія відбулася сьогодні в західнонімецькому місті Ахен.
Премія імені Карла Великого відтепер і для молоді

Премія імені Карла Великого відтепер і для молоді 30.04.2008

Перемогу за значний внесок у європейську інтеграцію здобули представники Угорщини, Греції та Великобританії. Загалом, за винагороду змагалися 400 молодіжних проектів з усіх країн Євросоюзу.