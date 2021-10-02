Премія імені Карла Великого – європейська премія за внесок в об'єднання Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія імені Карла Великого". Премія імені Карла Великого присуджується щорічно, починаючи від 1950 року. Премія вручається німецьким містом Ахен за внесок у справу європейського об'єднання. Карл Великий, на честь якого названо премію, був засновником Франкської імперії і правив з Ахена. Серед лауреатів премії – Франсуа Міттеран, Гельмут Коль, Анґела Меркель, Білл Клінтон, Папа Римський Франциск, Даля Грибаускайте. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.