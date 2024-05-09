Премію Карла Великого отримав головний рабин Гольдшмідт

Президент Конференції європейських рабинів Пінхас Гольдшмідт був нагороджений Міжнародною премією імені Карла Великого в німецькому місті Аахені в четвер, 9 травня. Комітет премії обрав його "на знак визнання його видатних зусиль у сприянні встановленню миру, права всіх народів на самовизначення, європейських цінностей, толерантності, плюралізму та взаєморозумінню, а також на знак визнання його значної прихильності до міжрелігійного та міжкультурного діалогу". Як вказується на офіційній сторінці премії , нагорода покликана донести сигнал про те, що єврейське життя - невід'ємна частина Європи, і що в Європі не повинно бути місця антисемітизму Разом з ним премією був вшанований і єврейський народ у Європі.

Гольдшмідт "як ніхто інший виступає за діалог і подолання кордонів між релігіями і народами", - сказала мерка Аахена Сібілле Койпен (Sibylle Keupen), цитує dpa. Нагорода також є визнанням його досягнень і рішучості у протистоянні антисемітизму і всім формам дискримінації, сказала Койпен.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), своєю чергою, високо оцінив міжрелігійний діалог між мусульманами і євреями, якому сприяв Гольдшмідт. У 2015 році він став співзасновником "Мусульмансько-єврейської лідерської ради" - ради експертів зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка ставить собі за мету збереження свободи віросповідання та релігійного миру, а також поглиблення діалогу між 1,5 мільйона євреїв і 40 мільйонами мусульман у Європі.

Гольдшмідт з 2011 року був головним рабином Москви. Він залишив країну після вторгнення Росії в Україну.

У 2023 році премію Карла Великого отримали Зеленський та народ України

Лауреатами премії за минулий, 2023 рік, стали президент України Володимир Зеленський та український народ. В обґрунтуванні рішення про присудження премії наголошувалось, що "український народ під керівництвом президента Володимира Зеленського захищає не лише суверенітет своєї країни і життя її громадян, а й Європу та європейські цінності".

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Премію імені Карла Великого вручають за внесок в об'єднання Європи з 1950 року. Одними з перших її лауреатів були британський прем’єр-міністр Вінстон Черчіль та перший канцлер ФРН Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). У різні роки її отримували відомі політики та громадські діячі,як-от Вацлав Гавел, Анґела Меркель (Angela Merkel), Еммануель Макрон, Папа Римський Франциск та інші.