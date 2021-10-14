Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів

Комітети Європарламенту із закордонних справ і з розвитку визначили трійку фіналістів премії імені Андрія Сахарова, яку щороку вручають за свободу думки. Шорт-лист оголосили голови обох комітетів Девід Макаллістер (David McAllister) і Томас Тобе у заяві для ЗМІ у четвер, 14 жовтня, повідомляє кореспондент DW.

Крім російського опозиціонера Олексія Навального, до трійки фіналістів увійшли також афганські жінки та болівійська політикиня Жанін Аньєс. Хто з претендентів отримав скільки голосів - не розголошують. Голосування за трійку фіналістів завжди таємне, аби не вплинути на подальший вибір лауреата. З першої спроби двом комітетам не вдалося визначити усіх фіналістів, тому їм довелося проводити другий тур голосування.

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За що Навального й афганських жінок висунули на премію Сахарова

Олексія Навального на премію Сахарова висунули найбільша фракція Європарламенту Європейська народна партія (ЄНП) та третя за кількістю депутатів фракція "Оновити Європу" - "за його мужність у боротьбі за свободу, демократію та права людини". Навального вони назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна.

Афганських жінок номінували соціал-демократи та Зелені - друга та третя за чисельністю фракції Європарламенту. Їх відзначили за "хоробру боротьбу за рівність і права людини". Висунули 11 жінок, серед яких переважно правозахисниці та активістки, а також колишня міністерка та репортерка.

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Жанін Аньєс номінувала фракція Європейських консерваторів і реформістів. У 2019-2020 роках вона виконувала обов'язки президента Болівії, зараз вона перебуває під арештом.

Вихід Навального й афганських жінок до фіналу був очікуваним, бо їх номінували по дві з чотирьох найбільших фракцій Європарламенту. Щоправда, у 2019 році Олексій Навальний не зміг увійти до шорт-листа премії Сахарова, хоча його також висувала ЄНП. Утім, це ще було до його отруєння, арешту та ув'язнення.

Лауреат премії Сахарова 2021 року стане відомим 21 жовтня - його визначать спікер і лідери усіх фракцій Європарламенту. Вручать нагороду 15 грудня на пленарному засіданні у Страсбургу.

Нагадаємо, що у 2018 році премію отримав український режисер Олег Сенцов, якого тоді утримували у російському ув'язненні. А у 2020 році лауреатом стала білоруська опозиція.