 Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів

Два комітети Європарламенту визначили трійку фіналістів премії Сахарова за свободу думки. До неї потрапили Олексій Навальний, 11 афганських жінок і колишня в.о. президента Болівії Жанін Аньєс. 

Олексій Навальний має шанс отримати премію Сахарова 2021

Олексій Навальний має шанс отримати премію Сахарова 2021

Комітети Європарламенту із закордонних справ і з розвитку визначили трійку фіналістів премії імені Андрія Сахарова, яку щороку вручають за свободу думки. Шорт-лист оголосили голови обох комітетів Девід Макаллістер (David McAllister) і Томас Тобе у заяві для ЗМІ у четвер, 14 жовтня, повідомляє кореспондент DW. 

Крім російського опозиціонера Олексія Навального, до трійки фіналістів увійшли також афганські жінки та болівійська політикиня Жанін Аньєс. Хто з претендентів отримав скільки голосів - не розголошують. Голосування за трійку фіналістів завжди таємне, аби не вплинути на подальший вибір лауреата. З першої спроби двом комітетам не вдалося визначити усіх фіналістів, тому їм довелося проводити другий тур голосування. 

Читайте також: Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

За що Навального й афганських жінок висунули на премію Сахарова 

Олексія Навального на премію Сахарова висунули найбільша фракція Європарламенту Європейська народна партія (ЄНП) та третя за кількістю депутатів фракція "Оновити Європу" - "за його мужність у боротьбі за свободу, демократію та права людини". Навального вони назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна. 

Афганських жінок номінували соціал-демократи та Зелені - друга та третя за чисельністю фракції Європарламенту. Їх відзначили за "хоробру боротьбу за рівність і права людини". Висунули 11 жінок, серед яких переважно правозахисниці та активістки, а також колишня міністерка та репортерка. 

Дивитись відео 01:55

Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті (26.11.2019)

Жанін Аньєс номінувала фракція Європейських консерваторів і реформістів. У 2019-2020 роках вона виконувала обов'язки президента Болівії, зараз вона перебуває під арештом. 

Вихід Навального й афганських жінок до фіналу був очікуваним, бо їх номінували по дві з чотирьох найбільших фракцій Європарламенту. Щоправда, у 2019 році Олексій Навальний не зміг увійти до шорт-листа премії Сахарова, хоча його також висувала ЄНП. Утім, це ще було до його отруєння, арешту та ув'язнення. 

Лауреат премії Сахарова 2021 року стане відомим 21 жовтня - його визначать спікер і лідери усіх фракцій Європарламенту. Вручать нагороду 15 грудня на пленарному засіданні у Страсбургу. 

Нагадаємо, що у 2018 році премію отримав український режисер Олег Сенцов, якого тоді утримували у російському ув'язненні. А у 2020 році лауреатом стала білоруська опозиція

 

 

DW.COM

"Не вірте Путіну", або Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова Європарламенту через рік після її присудження. Подробиці церемонії - у репортажі DW зі Страсбурга.  

Реклама

Докладно

Російська військова техніка на параді у Москві (архівне фото)

Опитування: німці засуджують дії Москви в Україні

Більшість німців засуджують дії РФ в українському конфлікті, але менше третини за сильну роль НАТО на східному фланзі.  

Володимир Путін і Олексій Міллер

Путін доручив зруйнувати спотовий ринок газу в ЄС?

У Кремля, схоже, є й інша стратегічна мета, крім запуску "Північного потоку-2".  