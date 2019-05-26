Прем'єр Італії Джузеппе Конте пригрозив коаліції своєю відставкою

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у понеділок, 3 червня, закликав політсили "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі", що входять до правлячої коаліції, відмовитися від розбіжностей та пригрозив в іншому випадку подати у відставку.

"Звичайно, я хочу сказати ясно всім громадянам ... я не маю наміру триматися на плаву тільки, щоб продовжити моє перебування в палаці Кіджі (резиденції прем'єра - Ред.) ... І якщо ніхто не буде брати на себе відповідальність, і якщо не буде слушних дій, я повідомлю президенту республіки про намір піти зі своєї посади ", - заявив він. За його словами, обидві партії мають продовжити працювати разом або готуватися до проведення дострокових парламентських виборів.

Конте наголосив, що коаліційні партнери мають зробити чіткий вибір і повідомити, чи хочуть вони продовжувати співпрацювати або планують переглянути свої позиції. "Я хочу чіткої, однозначної та швидкої відповіді, оскільки країна не може чекати", - зазначив Конте.

Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні після виступу Конте заявив, що його партія прагне рухатися вперед і "ніколи не припиняла роботу". "Ми готові, ми хочемо рухатися вперед, і ми не можемо втрачати час", - написав політик у Twitter. Втім він наголосив, що вимагає заходів щодо низки пріоритетів своєї партії, зокрема, щодо єдиного податку, передає агенція dpa.

Своєю чергою лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо написав у Facebook, що уряд "все ще має багато чого зробити". Він закликав коаліцію зібратися для обговорення скорочення податків, бюджетних обмежень Євросоюзу та запровадження мінімальної зарплатні. Обидві партії постійно критикували одна одну. Відносини між ними загострилися під час кампанії на виборах до Європарламенту. "Ліга Півночі" отримала на виборах 34 відсотки голосів виборців, тоді як "Рух п'яти зірок" - вдвоє менше.